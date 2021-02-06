Цепкало уверен, что в 2021 году Лукашенко уйдет

- Протесты в Беларуси сейчас далеко не такие масштабные, как в августе или сентябре. Значит, все закончилось?





Валерий Цепкало: Нет, конечно. Во-первых, сейчас зима. А во-вторых, осенью произошел огромный выброс адреналина у людей. Общественная психология сродни индивидуальной. У любого человека после высокого всплеска адреналина наступает естественная фаза стабилизации, а может быть даже и депрессии. Но это проходит и опять начинается эмоциональный подъем. Мы ожидаем, что весной возобновятся протесты, не обязательно это будет связано с какими-то определенными датами. Скорее всего, Лукашенко даст повод для того, чтобы произошел взрыв.





- Какое отношение сейчас в Беларуси и в протестном движении к Путину?





- Конечно, мы разочарованы тем, что российское руководство помогает Лукашенко. Российское общественное мнение очень сильно симпатизировало Беларуси и тому, что происходило в нашей стране. Мы, конечно, ожидаем, что Россия сыграет роль в демократизации Беларуси. Лукашенко много раз демонстрировал, что он с Россией только пока ему тяжело. Он на самом деле не надежный союзник, если говорить политическим языком. Конечно, белорусы тоже понимают, что есть политика официального Кремля и есть симпатии со стороны российского общественного мнения. И я думаю, что российское руководство должно быть заинтересовано в том, чтобы все-таки в общественном мнении в Беларуси сохранялись симпатии ко всему, что связано с Россией.





- Вы хорошо знаете Лукашенко, вы с ним много работали, вы были его менеджером предвыборной кампании в 1994 году. Он может сам уйти?





- Лукашенко образца 1994-го и Лукашенко образца 2020-го года - это два совершенно разных человека. Тогда это был человек, который шел во власть, который был в оппозиции, и в оппозиции он пытался сформировать команду. Ему нужны были союзники для того, чтобы стать президентом, чтобы победить. И он ходил и уговаривал и Гончара, и меня.





Я сейчас скажу, наверное, непопулярную мысль. У Лукашенко в 94-м году было представление о том, какая должна быть Беларусь: почищенные дорожки, покрашенные бордюрчики, засеянные и постриженные поля. Он как директор колхоза идеальную страну для себя представлял именно так. И в течение десяти лет он реализовал именно то понятие, которое него было. А что дальше? А дальше он жизни не знает. Он не может ничего предложить белорусскому народу сейчас.





- Когда и как уйдет Александр Лукашенко?





Валерий Цепкало: В 2021 году. Это может произойти абсолютно непредсказуемым образом, потому что нет в истории опыта, когда ловек, которого в буквальном смысле ненавидит все общество, который токсичен и для всех лидеров зарубежных стран, и для общественных деятелей, и для спортивных деятелей, мог продолжать управлять страной. И Беларусь продемонстрировала, что человек, который еще вчера был в глазах большинства и белорусов, и людей за рубежом, легитимным руководителем, сейчас представляет собой достаточно жалкое зрелище - человека, который синими пальцами вцепился в кресло руководителя и не хочет его отпускать. Но отпустить придется, потому что он не Бог, не царь и не герой. Он обычный человек, который имеет свои недостатки и который не имеет права оставаться на этой должности, если его в этом не поддерживает народ.