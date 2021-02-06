Иван Эйсмонт. Скриншот видео "Беларусь 1"





Во время передачи директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук заметил, что патриоты среди оппозиции и патриоты среди провластно настроенных граждан за границей ведут себя одинаково: они защищают интересы родной страны. В то же время он констатировал, что среди оппозиции есть люди, которые, находясь за рубежом, наоборот, призывают к введению санкций и свержению государственного строя.





"Надо просто ввести уголовное преследование за призывы к санкциям в отношении предприятий, родной страны", - ответил Иван Эйсмонт.

Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин в свою очередь привел в пример Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что сторонники различных политических сил могут оскорблять друг друга, нецензурно выражаться в отношении власти, но никогда не будут призывать к санкциям против США или к отмене спортивных мероприятий в стране. "Его бы просто заклеймили как на официальном уровне, так и не на официальном", - сказал он.





Иван Эйсмонт также посетовал, что в Беларуси мало конструктивной оппозиции, с которой можно было бы вести диалог, в том числе журналистам. По его словам, телеканалы часто упрекают за то, что они не приглашают в студию оппонентов власти. "О чем разговаривать, если на протяжении 15 лет (ведь были попытки, мы звали) одно и то же: уходи, уходи, уходи. Где найти тех людей, с которыми можно будет разговаривать, тех, которые будут бороться за власть, с политическим строем и при этом разговаривать?" - задался он вопросом.



