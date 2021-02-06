Нарастает дипломатическая конфронтация между ЕС и Россией









Как сообщает Haber Global, Верховный представитель ЕС по иностранной политике и вопросам безопасности Джозеф Боррелл, который в настоящее время находится с официальным визитом в Москве, призвал Россию пересмотреть это решение. Он сказал, что узнал об объявлении трех дипломатов персонами нон грата во время поездки и осуждает это решение.





Отреагировали и европейские страны, дипломаты которых были высланы. Министерства иностранных дел Германии и Польши заявили, что примут ответные меры, если решение не будет отменено. В свою очередь Швеция отрицает участие своего дипломата в акциях протеста.