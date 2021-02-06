+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Нарастает дипломатическая конфронтация между ЕС и Россией

Между Евросоюзом и Россией нарастает дипломатическая конфронтация в связи с высылкой из РФ трех сотрудников европейских посольств.



Как сообщает Haber Global, Верховный представитель ЕС по иностранной политике и вопросам безопасности Джозеф Боррелл, который в настоящее время находится с официальным визитом в Москве, призвал Россию пересмотреть это решение. Он сказал, что узнал об объявлении трех дипломатов персонами нон грата во время поездки и осуждает это решение.

Отреагировали и европейские страны, дипломаты которых были высланы. Министерства иностранных дел Германии и Польши заявили, что примут ответные меры, если решение не будет отменено. В свою очередь Швеция отрицает участие своего дипломата в акциях протеста.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Точка невозврата А. Лукашенко
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]