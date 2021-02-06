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Устранит «неблагоприятные стереотипы»? Правительство решило создать бренд Беларуси

По распоряжению премьер-министра от 3 февраля 2021 года, чиновников обязали создать для нашей страны бренд. К маю этого года должна будет появиться и программа для продвижения этого бренда. Руководить “операцией” назначен Министр экономики Александр Червяков.

Устранит «неблагоприятные стереотипы»? Правительство решило создать бренд Беларуси
Иллюстративное фото
Создана и оперативная группа, куда вошли представители различных министерств. Представители министерств культуры, информации, иностранных дел, здравоохранения, образования, финансов и иных ведомств, специалисты республиканских органов госуправления, государственных организаций, а также специалистов научных, учебных учреждений, бизнес-объединений и иных организаций, международных экспертов, будут заниматься разработкой и продвижением нового белорусского имиджа.

По военному четко и решительно, подошли участники группы к поставленной задаче. Уже определен план, по которому чиновники займутся ускоренным формированием нового белорусского бренда, пишет национальный правовой портал.

определение отличительных особенностей и конкурентных преимуществ Республики Беларусь и ее отдельных регионов в различных сферах жизнедеятельности;

определение позитивных, узнаваемых ассоциаций о стране, ее отдельных регионах, гражданах и продуктах;

выработка единых подходов создания (разработка требований) и стратегии продвижения бренда Республики Беларусь и ее отдельных регионов с учетом лучших международных практик продвижения страновых и территориальных брендов;

выработка предложений по усилению и продвижению конкурентных и позитивных сторон, устранению неблагоприятных стереотипов, созданию положительного имиджа Республики Беларусь, улучшению ее позиций в ключевых международных рейтингах.

На сегодня пока еще не определен источник финансирования необходимых мероприятий в рамках действующего плана. А пока чиновники разрабатывают план и ищут под него деньги. Многочисленные, появившиеся после последних президентских выборов в нашей стране, бренды успешно само продвигаются.  Правда, это не то, что хотели бы власти. Они же считают, что гостеприимно встречать гостей ОМОНом и дубинкамию Или об этом лучше вовсе не вспоминать.
По мат. Телеграф
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