«Для тех кто не понял – моя партия могла бы рассматривать Всебелорусское народное собрание как площадку для обмена мнениями и обсуждения плана развития Беларуси, но сейчас это невозможно.





Я уверен, что придёт время, когда обе стороны будут вынуждены договариваться, но это явно не сегодня. Сегодня как оппозиция так и власть – далеки от реальности и не готовы решать существующие проблемы.





Я всегда открыт к диалогу и готов совместно находить пути решения сложных ситуаций. Всебелорусское народное собрание не отражает интересов моих избирателей и не даёт возможности решить проблему политического, экономического и социального кризиса.





Я буду наблюдать за мероприятием, но среди участников меня не будет», – заявил Сергей Черечень.





Ранее Черечень сообщил, что его пригласили на ВНС в качестве гостя. Политик подчеркнул, что право голоса гостям не предоставлено.





Такие же приглашения получили и другие партийные лидеры. Председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Игорь Борисов будет советоваться с однопартийцами. А вот экс-депутат и бывший кандидат на президентский пост Анна Канопацкая согласилась на участие в мероприятии «по многочисленным и настойчивым просьбам своих сторонников и коллег».







