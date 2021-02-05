Александр Класковский





– Анонсировавший этот опрос Александр Лукашенко призвал сограждан «объективно и честно» ответить на вопросы социологов и добавил: «Анонимность гарантирую полностью», – пишет политический обозреватель Александр Класковский. – Это обращение вождя политического режима очень красноречиво в том смысле, что невольно отражает всю плачевность положения, в котором оказалась социология в Беларуси.





НИСЭПИ, пока его не разгромили в 2016 году, каждый квартал давал россыпь данных, из которых СМИ, конечно же, сразу выколупывали рейтинг официального лидера. К слову, последний опрос НИСЭПИ в июне 2016 года зафиксировал электоральный рейтинг Лукашенко на уровне 29,5%.





Да, в 1994-м он победил на выборах, где и впрямь считали голоса. Но с годами популярность стала таять, что фиксировалось данными социологов.





Поэтому не удивительно, что был раздавлен портивший благостную пропагандистскую картинку НИСЭПИ. Как не удивительно и то, что деятельность оставшихся социологических фирм была жестко табуирована и что даже цифирь опросов на политические темы, сделанных по заказу государственных органов, прячут от широкой публики.





Почему же сейчас Лукашенко понадобилось масштабное, как он подчеркнул, исследование, причем с привлечением зарубежных специалистов? По мнению экспертов, вождь пытается таким образом подлатать легитимность.





Власти не афишируют, какая фирма или фирмы привлечены к опросу, но эксперты сомневаются, что за такое дело могли бы взяться организации с мировой репутацией, которой они дорожат.





Ну, а пока белорусам предложено не бояться интервьюеров. Этакое приятное исключение. Потому что доминирующий месседж властей ныне как раз противоположный: трепещите и засуньте свое мнение куда подальше.



