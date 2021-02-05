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Тихановская выступила в поддержку Навального и призвала власти "прислушиваться к людям"

Лидер белорусской оппозиции Тихановская выступила в поддержку Навального и призвала власти "прислушиваться к людям"


Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью AFP призвала Россию "прислушиваться к людям" после массовых акций протеста против заключения под стражу оппозиционера Алексея Навального.

Тихановская, чей муж в прошлом году попал в тюрьму в Беларуси после попытки зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, провела параллель между собственной судьбой и судьбой жены Навального Юлии.

Она призвала Навальную "держаться, бороться и верить". "Когда они сажают наших мужей в тюрьму за агитацию и желание улучшить жизнь в наших странах, нам, женам, остается только встать на их место и поддерживать их", - сказала Тихановская.

По ее словам, руководство России должно "прежде всего прислушиваться к людям, к их требованиям, выяснять, что не так, и пытаться решить это цивилизованным путем, без дубинок и электрошокеров", передает "Голос Америки".

В преддверии шестимесячной годовщины начала протестов в ее собственной стране Тихановская отметила признаки "расшатывания" политической системы Беларуси.

"Режим обрушится изнутри", - сказала она, указав, в частности, на растущее число сотрудников правоохранительных органов, которые сообщают о нарушениях прав человека со стороны полиции.

Напомним, и Светлана Тихановская, и Алексей Навальный претендуют в этом году на соискание Нобелевской премии мира. Лидера белорусской оппозиции на премию выдвинул президент Литвы Гитанас Науседа, а лидера российской оппозиции - экс-президент Польши Лех Валенса.
В это же время США готовы расширить санкции против белорусских властей.
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