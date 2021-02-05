Евросоюз призвал Минск к «национальному диалогу» и пообещал экономическую поддержку
В Связи с объявленным на 7 февраля “Днем солидарности с Беларусью”, глава дипломатии ЕС Жузеп Бурель и комиссар по делам политики Оливер Вархеи сделали заявление по ситуации в Беларуси.
Евросоюз призвал Минск освободить всех политических заключенных и немедленно прекратить насилие над мирными демонстрантами. Все виновные в нарушении прав человека должны понести наказание, пишет “Радые Свабода”.
Также в заявлении было отмечено, что Евросоюз призывает к национальному диалогу в нашей стране.
18:52 05/02/2021
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