Евросоюз призвал Минск к «национальному диалогу» и пообещал экономическую поддержку

В Связи с объявленным на 7 февраля “Днем солидарности с Беларусью”, глава дипломатии ЕС Жузеп Бурель и комиссар по делам политики Оливер Вархеи сделали заявление по ситуации в Беларуси.