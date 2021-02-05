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Белорусы против Придыбайло: в суд в Санкт-Петербурге подан иск

Сегодня в эфире телеканала "Дождь" генеральный директор юридической компании "Персона" Юлия Конопченко дала комментарий по поводу иска к Контантину Придыбайло за его оскорбительные высказывания о всех беларусах.




Заявителями выступили 25 невероятных беларусов и беларусок, которые считают своим долго привлечь к ответственности сотрудника RT. 

Приморский суд города Санкт-Перербурга принял иск к рассмотрению 3-го февраля. По закону у суда есть 5 рабочих дней, чтобы принять или не принять иск в производство. Но, исходя из практики, данный срок часто нарушается, сообўает Телеграм-канал Беларусы Москвы.
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