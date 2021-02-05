Белорусы против Придыбайло: в суд в Санкт-Петербурге подан иск

Сегодня в эфире телеканала "Дождь" генеральный директор юридической компании "Персона" Юлия Конопченко дала комментарий по поводу иска к Контантину Придыбайло за его оскорбительные высказывания о всех беларусах.