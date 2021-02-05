Россия объявила о высылке трех иностранных дипломатов - участвовали в митингах в поддержку Алексея Навального
МИД России объявил о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционнированных митингах в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом говорится на сайте ведомства.
Дипломатов из Польши, Швеции и Германии вызвали в министерство. Им выразили протест из-за участия в несанкционированных акциях 23 января. В МИД также подтвердили, что дипломаты объявлены персонами нон грата, в ближайшее время им придется покинуть страну.
18:36 05/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение