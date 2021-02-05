+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

У могилевской журналистки Алины Скребуновой – обыск

Журналистку Алину Скребунову и оператора Александра Сидоревского задержали в середине дня, когда они направлялись на оглашение приговора по делу бывшей могилевской чиновницы Ирины Жаббаровой.

Сидоревского продержали в Ленинском РОВД три часа, составив протокол по ст. 22.9 КоАП (обвинили в работе на иностранное СМИ без аккредитации), сообщает ПЦ Вясна.

После этого Сидоревского отпустили. В 17:15 сотрудники Ленинского РОВД Александр Томашов и Василий Корнеенко заявились в дом к журналистке Алине Скребуновой с обыском. 

Что именно хотят найти милиционеры – неизвестно.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Точка невозврата А. Лукашенко
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]