У могилевской журналистки Алины Скребуновой – обыск

Сидоревского продержали в Ленинском РОВД три часа, составив протокол по ст. 22.9 КоАП (обвинили в работе на иностранное СМИ без аккредитации), сообщает ПЦ Вясна





После этого Сидоревского отпустили. В 17:15 сотрудники Ленинского РОВД Александр Томашов и Василий Корнеенко заявились в дом к журналистке Алине Скребуновой с обыском.





Что именно хотят найти милиционеры – неизвестно.