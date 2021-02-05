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Топ-чиновники ЕС сделали заявление: Евросоюз на стороне народа Беларуси

В преддверии Дня солидарности с Беларусью (7 февраля) Высокий представитель, заместитель Председателя Европейской комиссии Жозеп Боррель и комиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархеи сделали совместное заявление

«На протяжении уже шести месяцев со времени фальсифицированных выборов 9 августа 2020 года, несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусского режима, бесстрашные белорусы мирно настаивают на том, чтобы их голосы были услышаны и их выбор был признан. Продолжается неправосудное преследование, в том числе сотни задокументированных случаев пыток, в отношении оппозиции и гражданского общества, работников СМИ, служащих и предпринимателей, а также многих студентов, отчисленных из университетов и лишенных права на образование. Многие тысячи подверглись задержаниям, сотни преследуются в уголовном порядке по сфабрикованным обвинениям и лишаются права на справедливое судебное разбирательство.

Европейский союз продолжает твердо стоять на стороне народа Беларуси. Власти должны прислушаться к настойчивым призывам обеспечить  демократическое будущее и соблюдение фундаментальных свобод и прав человека. Необходимо немедленно прекратить насилие над мирными демонстрантами. Все произвольно задержанные лица, в том числе политические заключенные и журналисты, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Все виновные в нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности.

ЕС продолжает призывать к скорейшему началу подлинного, всеобъемлющего национального диалога и последующим новым, заслуживающим доверия и прозрачным выборам, чтобы положить конец политическому кризису, уважая волю народа Беларуси. ЕС увеличил помощь народу Беларуси и готов поддержать демократическую Беларусь различными средствами, в том числе посредством всеобъемлющего плана экономической поддержки», - говорится в заявлении.
Источник: euroradio.fm
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