В интернете появился список вопросов социологического исследования Центра социологических и политических исследований БГУ. Утверждается, что это тот самый масштабный соцопрос, о котором на этой неделе говорил Лукашенко.





Telegram-канал « МотолькоПомоги » опубликовал фото анкеты. В ней 28 вопросов, охватыющих различные темы от отношения бело-красно-белому флагу до изменений экономической ситуации в стране.









- Как, по-вашему, развивается общественно-политическая ситуация в Беларуси?





- Как вы относитесь к акциям протеста, проходящим в нашей стане после выбора Президента Республики Беларусь в августе 2020 г.





- Насколько обоснованы, с Вашей точки зрения, действия государства, направленные на пресечение уличных протестных акций?





- Как Вы относитесь к использованию бело-красно-белого флага?





- Как Вы считаете, оказывают ли негативное воздействие акции протеста на качество жизни населения





- Как Вы считаете, соответствует ли действующая Конституция потребностям общества и государства





- Какая избирательная система для проведения выборов в парламент является предпочтительной для Вас лично? (мажоритарная, пропорциональная, смешанная, безразлично)





- Как изменилась, на Ваш взгляд, экономическая ситуация в нашей республике за последний год?





- Как изменилось Ваше собственное материальное положение за последний год?





- Если Ваша жизнь ухудшается, то как Вы думаете, кто в этом виноват?





- Если в ближайшем будущем экономическая ситуация ухудшится, как Вы поступите?





- Как Вы считаете, достаточные ли меры принимает государство по борьбе с пандемией коронавируса?





- Кого из современных политических деятелей Беларуси Вы знаете?





- Кто из политических деятелей для Вас лично наиболее авторитетен?





- С деятельностью кого из политиков Беларуси Вы, прежде всего связываете надежды на лучшее будущее?





- Как Вы считаете, чьи интересы выражают лидеры оппозиции (народа Беларуси, некоторых слоев, собственные интересы, интересы стран Запада, другое, не знаю)





- Доверяете ли Вы белорусской оппозиции в целом?





Также социологов интересует степень доверия граждан к президенту, Всебеларусскому народному собранию, правительству, парламенту, местной власти, судам, ЦИК, армии, правоохранительным органам, церкви, газетам, телевидению, инернету, Координационному совету.





В вопросе о Конституции предлагается оценить необходимость следующих изменений:





- ограничение количества президентских сроков,

- передача части полномочий президента,

- введение парламентской республики,

- придание ВНС статуса конституционного органа,

- усиление полномочий местных органов власти, отмена смертной казни.





Респондентам предложено выбрать предпочтительный вариант формата отношений с Россией (полноценное "союзное государство" в рамках договора 1999 года, единое федеративное государство, союз по образцу ЕС, союз нецелесообразен, затрудняюсь ответить).





Также предлагается оценить действия России, ЕС, США, Китая, стран Балтии, Польши, Украины, Великобритании по отношению к событиям последнего времени в Беларуси





Некоторые вопросы открытые, в некоторых предложено выбрать из вариантов ответов.





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