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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

А у вас уже были "социологи"? В сети появилась анкета объявленного Лукашенко соцопроса

Только много ли будет желающих честно высказать свое мнение провластным социологам в условиях развязанного в стране террора? И многие ли поверят, что эти социологи будут считать не так, как Ермошина на выборах? Нам врут о коронавирусе - Белстат засекретил статистику по смертности. С какой стати нам верить результатам этого опроса?

А у вас уже были "социологи"? В сети появилась анкета объявленного Лукашенко соцопроса
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В интернете появился список вопросов социологического исследования Центра социологических и политических исследований БГУ. Утверждается, что это тот самый масштабный соцопрос, о котором на этой неделе говорил Лукашенко. 

Telegram-канал «МотолькоПомоги» опубликовал фото анкеты. В ней 28 вопросов, охватыющих различные темы от отношения бело-красно-белому флагу до изменений экономической ситуации в стране.

reform.by приводит некоторые из вопросов:

- Как, по-вашему, развивается общественно-политическая ситуация в Беларуси?

- Как вы относитесь к акциям протеста, проходящим в нашей стане после выбора Президента Республики Беларусь в августе 2020 г.

- Насколько обоснованы, с Вашей точки зрения, действия государства, направленные на пресечение уличных протестных акций?

- Как Вы относитесь к использованию бело-красно-белого флага?

- Как Вы считаете, оказывают ли негативное воздействие акции протеста на качество жизни населения

- Как Вы считаете, соответствует ли действующая Конституция потребностям общества и государства

- Какая избирательная система для проведения выборов в парламент является предпочтительной для Вас лично? (мажоритарная, пропорциональная, смешанная, безразлично)

- Как изменилась, на Ваш взгляд, экономическая ситуация в нашей республике за последний год?

- Как изменилось Ваше собственное материальное положение за последний год?

-  Если Ваша жизнь ухудшается, то как Вы думаете, кто в этом виноват?

- Если в ближайшем будущем экономическая ситуация ухудшится, как Вы поступите?

- Как Вы считаете, достаточные ли меры принимает государство по борьбе с пандемией коронавируса?

- Кого из современных политических деятелей Беларуси Вы знаете?

- Кто из политических деятелей для Вас лично наиболее авторитетен?

- С деятельностью кого из политиков Беларуси Вы, прежде всего связываете надежды на лучшее будущее?

- Как Вы считаете, чьи интересы выражают лидеры оппозиции (народа Беларуси, некоторых слоев, собственные интересы, интересы стран Запада, другое, не знаю)

- Доверяете ли Вы белорусской оппозиции в целом?

Также социологов интересует степень доверия граждан к президенту, Всебеларусскому народному собранию, правительству, парламенту, местной власти, судам, ЦИК, армии, правоохранительным органам, церкви, газетам, телевидению, инернету, Координационному совету.

В вопросе о Конституции предлагается оценить необходимость следующих изменений: 

- ограничение количества президентских сроков, 
- передача части полномочий президента, 
- введение парламентской республики, 
- придание ВНС статуса конституционного органа, 
- усиление полномочий местных органов власти, отмена смертной казни.

Респондентам предложено выбрать предпочтительный вариант формата отношений с Россией (полноценное "союзное государство" в рамках договора 1999 года, единое федеративное государство, союз по образцу ЕС, союз нецелесообразен, затрудняюсь ответить).

Также предлагается оценить действия России, ЕС, США, Китая, стран Балтии, Польши, Украины, Великобритании по отношению к событиям последнего времени в Беларуси

Некоторые вопросы открытые, в некоторых предложено выбрать из вариантов ответов.

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"Белорусский партизан"
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