Иранский дипломат приговорен к 20 годам за попытку теракта во Франции





Как сообщает ВВС, по делу осуждены еще трое человек, которые были арестованы благодаря совместной работе немецкой, французской и бельгийской спецслужб.





Власти Ирана настаивают на том, что дело сфабриковано.





Десятки тысяч человек приняли участие в митинге Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) под Парижем в 2018 году, включая адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, а также нескольких европейских и арабских министров.





Франция обвинила министерство разведки Ирана в запланированном нападении и заморозила активы двух высокопоставленных иранских чиновников.





"Дипломат не может делать все, что ему вздумается, - заявил прокурор Жорж-Анри Ботье. - Он наделен дипломатическим иммунитетом в рамках занимаемой должности, который не защищает его от ответственности за совершенные преступные и террористические действия".





В своем заявлении представитель МИД Ирана резко осудил задержание, судебный процесс и приговор, вынесенный Ассадоле Ассади.





Он охарактеризовал процесс над Ассади, как "незаконное и очевидное нарушение международного законодательства, в частности Венской конвенции 1961 года". Эта конвенция регламентирует вопросы дипломатического права.