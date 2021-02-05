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Иранский дипломат приговорен к 20 годам за попытку теракта во Франции

Иранский дипломат, работавший в Вене, признан виновным в подготовке нападения на участников конференции Национального совета сопротивления Ирана, прошедшей во Франции в 2018 году. Суд в Антверпене приговорил 49-летнего Ассадолу Ассади к 20 годам тюрьмы.


Как сообщает ВВС, по делу осуждены еще трое человек, которые были арестованы благодаря совместной работе немецкой, французской и бельгийской спецслужб.

Власти Ирана настаивают на том, что дело сфабриковано.

Десятки тысяч человек приняли участие в митинге Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) под Парижем в 2018 году, включая адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, а также нескольких европейских и арабских министров.

Франция обвинила министерство разведки Ирана в запланированном нападении и заморозила активы двух высокопоставленных иранских чиновников.

"Дипломат не может делать все, что ему вздумается, - заявил прокурор Жорж-Анри Ботье. - Он наделен дипломатическим иммунитетом в рамках занимаемой должности, который не защищает его от ответственности за совершенные преступные и террористические действия".

В своем заявлении представитель МИД Ирана резко осудил задержание, судебный процесс и приговор, вынесенный Ассадоле Ассади.

Он охарактеризовал процесс над Ассади, как "незаконное и очевидное нарушение международного законодательства, в частности Венской конвенции 1961 года". Эта конвенция регламентирует вопросы дипломатического права.
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