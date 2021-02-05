Единственный делегат

В Беларуси, несомненно, есть такие, как есть и такой, который родился президентом - один на девять миллионов.





Он один специалист во всем: историк, экономист, врач, агроном, спортсмен, учитель, кинолог, а кругом враги вшивые, отморозки, уголовники, проститутки и наркоманы, овцы и, конечно, коровы обос..ные. Если бы не они, «какая жизнь тогда бы началась». Но сейчас не о нем.





Изменим масштаб. Так сказать, обмельчаем.





Скоро, очень скоро "всебелорусский народный сход". Для удобства будем называть вещи своими именами – "антибелорусское собрание избранных". 2700 назначенных, простите, избранных, но не девятью миллионами, а одним-единственным избирателем.





Эти 2700 прошли через сито и микроскоп спецслужб для его услады.





Для чего это собрание организовывается, доподлинно неизвестно, скорее всего, эта таинственная неизвестность сохранится и после его проведения, в том числе и для 2700 участников.





Поэтому не исключено, что некоторые из них по привычке будут дремать в зале, остальные – аплодировать со слезами на глазах. Да, это было, проходили (видели) уже.





Но может же что-то пойти не так.





Есть ли среди 2700 всего один? Только один, который родился для того, чтобы быть одним из 2700. В масштабе страны кажется мелочь, но для событий последних месяцев такой поступок – это уже подвиг.





Итак, смог ли пройти через «сито отбора» один из 2700? Не досмотрели ли, не доработали ли?





Перенесемся в 11 февраля.





К этому времени «зачистка» проведена. Кто на сутках, кто – по уголовной, а кто-то вышел и пропал. Минск будет мертвым городом. На улицах только спецтехника, ОМОН и военные.





Какое-нибудь объяснение найдется (придумается), (а может и не соизволят), что о безопасности заботятся, кто-то привез на джипе тонны оружия или вообще хотел коктейль Молотова в автобус с делегатами…





Может, и выйдут люди на улицу, но с такими будут действовать очень жестко. Ведь в это время в очень большом зале очень большого дворца будет многочасовой монолог одного-единственного из девяти миллионов, который знает, как сделать, чтобы всем было хорошо, но не все это понимают, а некоторые еще и вредят.





Будут в этом монологе очередные обещания, упреки, оскорбления. В общем – как всегда. А в зале - 2700 слушателей. Они обречены слушать и аплодировать. Может быть, аплодисменты даже будут переходить в бурные овации. Увидим. Нам обещан прямой двухдневный эфир этого спектакля.





Так вот в чем вопрос: есть ли среди 2700 один единственный? Который встанет со своего места в зале и скажет. Кратко. Громко. Во весь голос. Во весь прямой эфир: Хватит. Выборы сфальсифицированы. Страна изнасилована тобой.





Ну и еще – что считает нужным сказать или успеет сказать.





Это будет его выбор. А после покидает зал, но уже национальным героем.





Вот он один, рожденный на 2700.





Почти как у В. Цоя: «встать и выйти из ряда вон».





Правда, очень быстро для него найдется причина сесть по какой-нибудь статье.





Успеет ли этот один из 2700 выйти из зала?





Из дворца?





Покинуть город?





Страну?





Будет ли в списках без вести пропавших?





Арестованных?





Будут ли спецслужбы сейчас лихорадочно перепроверять всех делегатов? Привяжут ли их к креслам или будет достаточно приколоть английской булавкой?





Будут ли изучать и оценивать багаж делегатов в гостиницах: с вещами прибыл ли, надолго или всего на полдня?





Иногда, чтобы подчеркнуть масштаб, о человеке в хорошем смысле говорят: «Таких как он рождается один на миллион».





Есть ли один тот самый из 2700?





Увидим 11 февраля в прямом эфире.





Это был бы единственный повод смотреть БТ. Но что-то подсказывает, что Оскара не случится.