– BYPOL опубликовал якобы жалобу министра Кубракова в Совбез на то, что суды Минской области штрафовали и отпускали участников протестов вместо того, чтобы их отправлять на сутки. В МВД письмо назвали фейком. А вы верите в достоверность письма?





– По письму трудно говорить, но мониторинг решений судов показывает удивительную картину: в один день в большинстве случаев дают штрафы, а на следующий день – аресты. Характер решений судов волнообразный. Одна неделя – дают всем по 10-15 суток, другая – штрафы по 30 базовых величин.





Конечно, не может быть такого, чтобы все судьи, рассматривая индивидуальные дела, внезапно пришли к внутреннему убеждению, что нужно штрафовать именно на 30 базовых величин. Мы не можем утверждать, но предполагаем, что существуют какие-то установки, существует давление на суды.





Вот только я и мои коллеги не понимаем, почему для власти важно отправить протестующих именно на сутки. Много же людей, которые свою позицию не проявляют, но когда видят, что пенсионерам ни за что дают 15-20 суток, то начинают проявлять активность и солидарность. Наоборот эти аресты вынуждают людей к проявлению позиции.





Хотя, конечно, и штрафы в 30 базовых (810 рублей) для тех же пенсионеров несут серьезный урон. С пенсии нужно заплатить коммуналку, купить лекарства, а на погашение громадного штрафа дают всего 30 дней. Естественно, у людей стресс и паника.





– Если бы такое письмо со стороны министра действительно имело бы место, как бы к нему отнеслись в правовом государстве?





– Безусловно, прокуратура возбудила бы дело – за вмешательство в работу судебной системы, превышение власти. В парламенте создали бы соответствующую комиссию для расследования. Естественно, состоялась бы отставка министра.





Но мы пришли с правозащитниками к выводу, что сегодня, к сожалению, мы даже не можем обратиться по подобному нарушению ни в парламент, ни в прокуратуру, ни в КГБ, ни в Министерство юстиции, ни в другие структуры, чтобы защитить людей.





То есть в Беларуси нет такого органа, который мог бы провести мониторинг и сделать заключение о признаках состава преступления.





Помните, после августовских событий с насилием и пытками в парламенте была создана комиссия? Мы до сих пор не можем понять, как она работает, как взаимодействовать с ней.





– Насчет синхронных решений судов: сейчас политзаключенным выносят ровно те сроки, которые запрашивает обвинение. Запросило 3 года – приговорили к 3 годам. Как думаете, что дальше будет с политзаключенными? В прошлом санкции вынуждали власть выпускать их досрочно.





– Однозначно можно сказать, что по этому поводу будут приниматься дополнительные резолюции ООН. Естественно, власти не смогут закрывать на это глаза: у Беларуси есть экономические связи с другими странами, которые разрушать нельзя.





Наверное, как это уже часто случалось в прошлом, власть вынуждена будет смягчать приговоры политзаключенным – на условно-досрочное освобождение, на помилование.





Заметьте, Воскресенский уже заявил, что в писке на помилование может быть более 200 человек – но надо, чтобы они сами обратились к Лукашенко. Не думаю, что этот сигнал возник сам по себе.





И сегодня это не условные 10 человек в тюрьме, как это было после Площади-2010. Уже насчитывается больше 220 политзаключенных. А потенциально их около тысячи – кто-то еще под следствием, кто-то под стражей, кто-то под подпиской о невыезде. Не исключено, что суды в отношении их еще состоятся.





Всех напугала информация о создании лагеря для протестующих под Слуцком. Но я вот думаю: если всех "подозреваемых" осудят, то действительно надо будет создавать отдельную колонию для политзаключенных. Набирается столько людей, а власти будет невыгодно раскидывать их по разным колониям – они же будут проводить там политическую агитацию.





Я веду к тому, что власть будет думать, как переводить политзаключенных или на «химию», или на условно-досрочное, или амнистировать.





Вместе с тем пугает, что сроки в выносимых приговорах постепенно повышаются. Уже приговаривают до 7 лет! И, кстати, также синхронно: начинали с 2-3 лет, а теперь и 4, и 5, 7. Также заметна попытка регулировать выносимые приговоры.