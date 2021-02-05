Сопредседателя оргкомитета БХД Виталия Рымашевского вызвали в Следственный комитет
Сопредседателя оргкомитета БХД Виталия Рымашевского вызвали в Следственный комитет по делу Координационного совета.
"Есть люди в нашей стране, которые получают зарплату за бесконечные допросы политических оппонентов Лукашенко. Изо дня в день, с утра до вечера десятки людей в этом учреждении занимаются созданием томов уголовных дел.
Занялись бы вы чем полезным для людей лучше", - так прокомментировал ситуацию Рымашевский. Его цитирует euroradio
11:06 05/02/2021
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