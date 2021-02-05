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Политолог: Китай не будет играть в Беларуси против интересов Москвы, в Пекине помнят выходку Лукашенко

Позиция Кремля не раз озвучивалась - транзит власти в рамках конституционных механизмов. Были определены конкретные сроки и под эти обещания выдан кредит. Лукашенко в свойственной манере начал хитрить, пишет политолог Дмитрий Болкунец.



Ему срочно нужны деньги, чтобы выполнять обязательства перед внешними кредиторами и недопустить обнищание населения.

Рынки западного капитала закрыты, выгода для России снова помогать лжецу деньгами неочевидна, а Китаю это зачем?

В Пекине помнят выходку Лукашенко, который в апреле 2019 года раньше времени покинул саммит «Один пояс — один путь».

Китай обжегся на многих проектах, которые реализовывал в Беларуси.

Китаю нужна Беларусь, имеющая тесные экономические и политические отношения с ЕС.

Визит Лукашенко в Пекин очень сомнителен. Он сейчас в таком положении, что боится страну покидать больше чем на сутки.

Да и зачем принимать политического лузера? Его время давно ушло. Китай мыслит историческими категориями.
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