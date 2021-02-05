Как проходит «масштабное социсследование» накануне ВНС?

Александр Лукашенко рассказал, что «исследования начались»: уже проведены опросы в некоторых городах и трудовых коллективах. Неохваченными остались села, малые города и районные центры. Тут исследования должны были начаться 3 февраля.

Лукашенко пообещал, что результаты исследований опубликуют — «вопросы очень интересные и очень насущные».

— Главный исследователь — зарубежная компания. Надо подключить на данном этапе еще, может, и россиян. Если наши «свядомые» начнут ногами шпынять россиян — просьба подключить украинцев. Они прекрасно разговаривают на русском языке и с нашими людьми спокойно и свободно смогут общаться.





Как проходит исследование, решил выяснить TUT.BY. У Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) нет аккредитации на проведение исследований, они их заказывают у других организаций. Каких-либо подробностей — кто именно проводит исследование к Всебелорусскому народному собранию и какие там вопросы — они не знают.





У Института социологии Академии наук есть аккредитация на проведение опросов на общественно-политические темы. Однако там нас попросили обращаться за комментарием в пресс-службу НАН Беларуси. В пресс-службе 3 февраля сказали, что на данный момент им неизвестно о каких-либо поручениях по поводу исследования.





В информационно-аналитическое управление Академии управления при президенте также, по данным на 3 февраля, с данным вопросом не обращались.





Дозвониться в Центр социологических исследований международного университета МИТСО (учредитель — Федерация профсоюзов Беларуси) нам не удалось.





Подключили ли к нынешнему исследованию россиян? Мы обратились за комментариями во Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и фонд «Общественное мнение». Обе организации ответили TUT.BY, что не принимают участие в изучении общественного мнения к Всебелорусскому народному собранию в Республике Беларусь. Однако логично, что к исследованию могли подключить и другие социологические службы.

«Звонили в январе, спрашивали о том, как можно изменить ситуацию к лучшему»

Мы спросили и у читателей — участвовали ли они недавно в социологических исследованиях. Откликнулись двое жителей Минска.





Один из них рассказал, что примерно две недели назад ему позвонили домой и предложили поучаствовать в исследовании. Однако не говорили, что это исследование к Всебелорусскому народному собранию.





— Вопросов было больше десяти. Во м гих вопросах были варианты ответов.

Спрашивали, устраивает или нет власть, каким должно быть государственное устройство, кто для меня является человеком года, справляется ли со своими функциями местная исполнительная власть, что, по моему мнению, необходимо в первую очередь сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему в стране.





Из какой социологической организации ему звонили, мужчина не запомнил, хотя говорит, что позвонившие представлялись.





— Все было очень корректно и вежливо, — прокомментировал он.





Примерно в середине января на домашний телефон звонили и второму нашему собеседнику из Минска. Он говорит, что опрос был анонимным, у него никаких личных данных не спрашивали, представлялись ли позвонившие — собеседник не помнит.





— Спрашивали, доверяю ли я различным органам власти, считаю ли я, что на Всебелорусском народном собрании могут быть приняты какие-то важные для политической жизни страны решения, спросили, кого я считаю человеком 2020 года в Беларуси. В основном это были вопросы о том, как можно улучшить ситуацию в стране.

В трудовые коллективы принесли анкету на более чем 30 вопросов

Двое наших читателей из разных городов страны сообщили, что у них на работе проводили опрос. При этом неизвестно, тот ли это опрос, что проводили по телефону, или два разных. Например, вопроса о том, кого стоит назвать человеком года, в анкете, которую раздавали в трудовых коллективах, наши собеседники не видели.





В анкетах было около 30 вопросов. На бланке интервью стояла пометка, что это опрос Центра социологических и политических исследований БГУ. Директор Центра социологических и политических исследований БГУ Давид Ротман объяснил TUT.BY, что на самом деле никакого социсследования они не проводят, однако консультации проводили. Кого консультировали и по какому поводу — собеседник не уточнил. Информацией о том, кто может проводить социсследование к Всебелорусскому народному собранию, он не обладает.





Большинство вопросов в анкете касаются политической ситуации. Но есть вопрос и про борьбу с пандемией коронавируса. Есть вопросы о том, как люди относятся к протестам, к публичному использованию БЧБ-флага, каких политиков знают, доверяют ли президенту, парламенту, судам, координационному совету, оппозиции, телевидению, как изменилась, на их взгляд, экономическая ситуация в стране и у них лично, откуда узнают новости, был вопрос об отношениях с Россией, также опрашиваемых просили оценить действия других стран по отношению к Беларуси в последнее время, спрашивали об изменениях в Конституцию, о том, что стоит сделать для того, чтобы решить проблемы, которые стоят перед обществом.

Исследование можно провести и за три недели, но принцип опроса должен быть один

На данный момент известно, что исследование уже идет, уже проведены опросы в некоторых городах и трудовых коллективах. В селах, малых городах и районных центрах исследования должны были начаться 3 февраля. Но мы не знаем, проводится одно социсследование или несколько, название компании, которая его проводит, о чем спрашивают людей именно в рамках анонсированного исследования.









Татьяна Водолажская, координатор Летучего университета, кандидат социологических наук, отмечает, что, по правилам, одно социологическое исследование должно проводиться по какому-то одному принципу — например, территориальному. Это значит, в городах, поселках и так далее. Если проводят исследование мнения в коллективах, то это уже другое исследование и сводить в одно ответы, полученные по территориальному принципу и в трудовых коллективах, нельзя. Это будут результаты двух разных исследований.





Можно ли на этапе, когда исследование уже идет и главный исследователь зарубежная компания, подключать к нему россиян, украинцев, белорусских социологов?

По мнению Татьяны Водолажской, обычно так не делают, да и вопрос -для чего это делать?





Какой должна быть выборка в большом социсследовании?

По мнению эксперта, она может быть и 1100 человек. Чтобы получить точные данные, не обязательно опросить 5 тысяч респондентов. При этом исследование можно провести и за три недели: две недели опрашивать и неделю обрабатывать данные.



