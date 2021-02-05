Плохие новости для жен и членов семей милиционеров и олигархов

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Быть женой или дочкой милиционера, который пытал людей на Окрестина или женой владельца сети табачных ларьков, скоро станет более стремно.





Сенаторы от демократов и республиканцев подготовили проект расширения «Глобального закона Магнитского», что грозит серьёзными проблемами для всех организаторов, участников и спонсоров репрессий в Беларуси.





Действие закона будет расширено для принятия санкций в отношении лиц, которые совершили «серьёзные нарушения прав человека» и нарушения «международно признанных прав человека».





США планируют принять санкции не только в отношении непосредственных исполнителей, организаторов, и спонсоров преступлений, но также их ближайших родственников и «семейные» бизнесы.





Запланированное в поправках снижение требований для признания коррупционных злоупотреблений означает, что доказать факт коррупции станет проще. Членства в хоккейной команде «президента» будет достаточно, чтобы перекрыть кислород во всех странах мира даже самым таланлтивым и близким друзьям Лукашенко.





Если поправки будут приняты, то санкции в отношении «кошельков режима» и причастных к репрессиям можно будет инициировать даже если у пострадавших нет официального статуса жертвы преступления.