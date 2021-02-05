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Петицию в защиту бело-красно-белого флага подписали более 100 тысяч человек

Петицию против признания бело-красно-белой символики экстремистской на платформе Petitions.by подписали более 100 тысяч человек. А если точнее - более 102 тысяч человек.

Петицию в защиту бело-красно-белого флага подписали более 100 тысяч человек
Она была создана 29 января, после того, как стало известно, что Генпрокуратура готовит пакет документов о признании экстремистской бело-красно-белой символики. С соответствующим предложением в орган обратились активисты пророссийских организаций и инициатив.

Инициаторы создания петиции считают, что возможный запрет не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей.

Обращение в настоящее время оформляется для обращения в Министерство культуры и Генеральную прокуратуру Беларуси.

В защиту бело-красно-белого флага выступило также историческое сообщество. К этому времени заявление подписали более 550 человек. 
Reform.by
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