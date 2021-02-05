В Беларуси продолжают обсуждать заявление Генпрокуратуры о готовности признать бело-красно-белый флаг экстремистским. Там сообщили о поступлении коллективного обращения граждан (более 100 человек), которые считают, что этот символ напрямую ассоциируется с немецкой оккупацией во время Великой Отечественной войны.





В тоже время по состоянию на 2 февраля петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским подписали более 80 тысяч человек.





UDF.BY поинтересовался у экспертов: какое будущее, на их взгляд, ждет бело-красно-белый флаг.

«Это решение озлобит людей, приведет к укреплению конфликта»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что пока нельзя с уверенностью говорить, будет ли принято решение о запрете БЧБ-флага или нет.





«Все зависит от одного человека, который был инициатором процесса: ясно, что это личная установка, комплекс Лукашенко по поводу бело-красно-белого флага. Еще за несколько дней до выборов в выступлении перед парламентом была другая риторика, приблизительное содержание которой было такое: если люди хотят – путь используют этот флаг», – сказал Казакевич.





По его мнению, «очевидно, что возможное решение о запрете будет очень непопулярным».





«Даже в среде сторонников Лукашенко оно воспринимается неоднозначно. Многие понимают, что ничего хорошего даже для них это не принесет – такое решение скорее озлобит людей, приведет к укреплению внутреннего конфликта. Опять же даже в лагере сторонников Лукашенко достаточно много людей понимают, что нужно бороться с причинами политического кризиса, а не внешними атрибутами. Мне кажется, есть много факторов, против того, чтобы такое решение было принято. Возможно, об инициативе рассказали, чтобы посмотреть на общественную реакцию», – считает Казакевич.





Если же БЧБ-флаг все же признают экстремистским, то по мнению политолога, это не станет препятствием для протеста.





«Да, флаг будут использовать осторожнее, искать другие формы выражения. Вместо флага можно использовать сочетание белого и красного цветов (одежда, зонтики). Уже сейчас по практике протеста видно, что этого достаточно, чтобы люди вокруг понимали, о чем идет речь. Или, к примеру, люди могут выйти на протест с флагами Канады. Кроме того, существует немало зарегистрированной символики бело-красно-белой – в том числе оппозиционных партий. Не думаю, что запрет бело-красно-белого станет препятствием для протеста. Можно ожидать произвола, оснований для репрессий, но и ответов со стороны протестующих на это решение будет предостаточно», – полагает Казакевич.





Его резюме: «Практической пользы для властей в решении о запрете я не вижу».

«Такое решение еще больше развяжет руки репрессивному аппарату»

Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF.BY отметил, что с большой долей веротяности решение о признании БЧБ-флага экстремистским будет принято.





«Иначе не трезвонили бы про это. Такое решение еще больше развяжет руки репрессивному аппарату для выборочного преследования тех или иных активистов, неугодных», – сказал Корнеенко.





С другой стороны, по его мнению, решение будет иметь для власти и негативные последствия.





«Возможно, символики станет на улицах меньше, возможно, она будет по-другому проявляться – как-то по-партизански. Но решение о запрете разозлит народ, оно не может иметь иной реакции кроме возмущения», – считает Корнеенко.









Почему Лукашенко так крайне негативно настроен к бело-красно-белому флагу?





«Во-первых, он еще депутатом после получения Беларусью независимости не менял свой красно-зеленый флаг на пиджаке. Причины – в его вере в советское образование и его уровень кругозора. Где только нынешние государственные флаги не использовали при немцах – и во Франции, и в Норвегии, и в Дании. Но это не заставило никого придумывать себе новые флаги вместо прежних», – отметил Корнеенко.





Во-вторых, на мнение Лукашенко сильно повлияли события прошлого года.





«Бело-красно-белый флаг стал символом протеста. Поэтому Лукашенко не может даже смотреть на него. Стал бы символом протеста любой другой флаг, власти тоже нашли бы причины, чтобы запретить его», – полагает Корнеенко.





Он обратил внимание на случай в поселке Бобр: «У художника Алеся Пушкина 20 с лишним лет висел флаг, а теперь вдруг стал мешать – приехали и сняли».





Корнеенко добавил:





«Вся система, от ЖКХ до прокуратуры, занята борьбой с символикой. Видимо, из-за ожидаемых протестов весной».