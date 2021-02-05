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“Я чувствую себя свободным человеком”. Навальный обратился к своим сторонникам из СИЗО

Алексей Навальный призвал своих сторонников не дать властям обмануть и запугать себя. Обращение опубликовано в инстаграме



“Железные двери за мной захлопываются с оглушительным лязгом, но я чувствую себя свободным человеком. Благодаря уверенности в своей правоте. Благодаря вашей поддержке. Благодаря поддержке своей семьи”, — написал он.

Навальный призвал не бояться и оставаться свободными. “Мы, поборов страх, можем освободить свою Родину от кучки воров-оккупантов. И сделаем это. Обязаны сделать. Для себя и будущих поколений”, — написал политик.

Навальный вернулся в Россию 17 января, где его сразу задержали. 2 февраля Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство столичного ФСИН, отменив Навальному условное наказание по делу “Ив Роше” и заменив его на 3,5 года колонии общего режима.
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