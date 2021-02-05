







“Железные двери за мной захлопываются с оглушительным лязгом, но я чувствую себя свободным человеком. Благодаря уверенности в своей правоте. Благодаря вашей поддержке. Благодаря поддержке своей семьи”, — написал он.





Навальный призвал не бояться и оставаться свободными. “Мы, поборов страх, можем освободить свою Родину от кучки воров-оккупантов. И сделаем это. Обязаны сделать. Для себя и будущих поколений”, — написал политик.





Навальный вернулся в Россию 17 января, где его сразу задержали. 2 февраля Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство столичного ФСИН, отменив Навальному условное наказание по делу “Ив Роше” и заменив его на 3,5 года колонии общего режима.