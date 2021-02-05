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Без митингов до весны и лета: у Навального не готовят протесты в ближайшее время

Команда российского оппозиционного политика Алексея Навального в ближайшее время не будет звать людей на протесты по стране. Ближайшие акции могут пройти весной и летом.


Об этом сообщает "Медуза".

Глава сети штабов политика Леонид Волков заявил, что от митингов каждые выходные не будет серьезной пользы в деле борьбы с властью и освобождения Навального. Напротив, проблемы усугубятся из-за массы задержанных и избитых участников акций.

"Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени и выборах в Госдуму. Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами", - сказал Волков.

Протесты в поддержку Навального проходили 23-го и 31 января по всей России. Тогда фиксировали тысячи задержанных участников и ряд случаев избиения людей. Также потасовки случились во вторник, 2 февраля, когда оппозиционеру изменили условный срок на реальный.

Напомним, российский суд отправил Навального в колонию общего режима на 3,5 года. Однако суд учел время, которое оппозиционер провел под арестом, поэтому сидеть ему осталось 2,5 года.
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