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Светлана Тихановская встретилась с послом США Джули Фишер

Сообщается в ее телеграм-канале.

Тихановская отметила: «Для меня большая честь приветствовать нового посла США в Беларуси. Дружба с США имеет очень большое значение для белорусского народа и его стремления к демократическому будущему».


Джули Фишер в твиттере посольства США в Минске подтвердила, что «США будут продолжать защищать народ Беларуси и людей, которые сталкиваются с беспрецедентной жестокостью при выражении своих свобод».
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