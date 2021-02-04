



"Три женщины были номинированы за "борьбу за справедливые выборы и за создание мирной оппозиции" против белорусского лидера Александра Лукашенко", - пишет издание, отмечая, что Тихановская и Цепкало вынуждены были покинуть страну, а Колесникова оказалось за решеткой.





Ранее сообщалось о том, что Светлану Тихановскую выдвинул на Нобелевскую премию мира президент Литвы Гитанас Науседа.





Среди номинантов на очередную Нобелевскую премию мира также фигурируют экс-президент США Дональд Трамп, российский оппозиционер Алексей Навальный, экологическая активистка Грета Тунберг, сайт WikiLeaks, агентство ООН по делам беженцев, "Репортеры без границ", МКС и НАТО.





За отбор подходящих кандидатов и выбор лауреатов Нобелевской премии мира отвечает Норвежский нобелевский комитет. Он состоит из пяти членов, назначаемых норвежским парламентом. Номинанты на премию принимаются до 1 февраля. Нобелевская премия мира, в отличие от премий по другим категориям, вручается не в Стокгольма, а в столице Норвегии Осло.





Сам Нобелевский комитет не раскрывает имена кандидатов, эта информация не разглашается в течение 50 лет. Там отмечают, что появляющиеся данные о номинантах – это либо домыслы, либо информация, полученная из источников, стоящими за номинацией, пишет interfax.by





В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.



