



Еще тысячи белорусов испытали на себе пытки, другим пришлось бежать из страны, больше 220 признаны политическими заключёнными, восемь человек убиты, пишет belnovosti.by





Об этом Тихановская заявила 4 февраля, выступая на международной конференции памяти и наследия Тадеуша Костюшко.





Кроме того, Светлана Тихановская обратилась к участникам форума и напомнила: 7 февраля - Международный день солидарности с Беларусью.



