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Тихановская на конференции памяти и наследия Тадеуша Костюшко: «Более 32 тысяч белорусов задержаны, 8 человек убиты»

Задержаны только за то, что они хотели быть услышанными.


Еще тысячи белорусов испытали на себе пытки, другим пришлось бежать из страны, больше 220 признаны политическими заключёнными, восемь человек убиты, пишет belnovosti.by

Об этом Тихановская заявила 4 февраля, выступая на международной конференции памяти и наследия Тадеуша Костюшко. 

Кроме того, Светлана Тихановская обратилась к участникам форума и напомнила: 7 февраля - Международный день солидарности с Беларусью.
"Белорусский партизан"
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