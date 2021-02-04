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И ему пора на пенсию: уровень доверия Путину после полугода стабильности снова упал

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину в конце января — начале февраля опустился до 29%. Это следует из опроса «Левада-центра», результаты которого есть в распоряжении «Медузы».

В ходе опроса респондентов просили назвать несколько политиков или общественных деятелей, которым они доверяют больше всего.

В августе-октябре 2020 года уровень доверия Путину держался на уровне 33-34%, а минимальное значение социологи зафиксировали в июле, когда о доверии Путину сообщили 23% респондентов.

Рейтинг доверия Путину, по данным «Левада-центра», больше двух лет постоянно снижается, лишь иногда повышаясь на один-два пункта. В ноябре 2017 года уровень доверия Путину составлял 59%.

Кроме того, согласно данным нового опроса, рейтинг доверия оппозиционному политику Алексею Навальному впервые превысил уровень доверия главе КПРФ Геннадию Зюганову — 5% против 4%.

Рейтинг одобрения Владимира Путина составил 64%, его деятельность на посту президента не одобряют 34%. Эти показатели за последние два года практически не изменились.

Среди респондентов в возрасте 18-24 лет деятельность Путина одобряют 51%, не одобряют — 46%. За последние три года уровень одобрения Путина в этой возрастной группе упал почти на треть — в январе 2018 года его деятельность одобряли 80% молодых россиян, а не одобряли — 18%.

По данным «Левада-центра», самого высокого уровня рейтинг доверия Владимиру Путину достиг в 2015 году. Тогда он составил 80%. 

В конце января фонд «Общественное мнение» сообщил, что за неделю с 17 по 24 января уровень доверия президенту России Владимиру Путину опустился с 55% до 53%. Это снижение произошло на фоне выхода фильма «Дворец для Путина» и многотысячных акций протеста в поддержку Алексея Навального.
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