Самый "независимый" беларуский суд. МВД просило Совбез повлиять на решения судов, чтобы назначали аресты, а не штрафы - документ
Инициатива BYPOL получила документ, где МВД Беларуси просит Совет безопасности повлиять на решения, выносимые судами Минской области.
Этот документ BYPOL публикует в обработанном виде, чтобы обеспечить безопасность источников.
"МВД не устраивала тенденция привлечения названными судами граждан по "народной" статье 23.34 КоАП с наложением на них административных взысканий в виде штрафа", – говорится в сообщении инициативы.
Предложение МВД, как указывает BYPOL, поддержал и действующий генеральный прокурор Андрей Швед. До всех прокуроров было доведено его "распоряжение о неукоснительном опротестовании всех судебных постановлений о наложении штрафов по статье 23.34 КоАП".
Сообщается, что при любых обстоятельствах прокурорам было предписано добиваться назначения "административного ареста" за такие "правонарушения".
BYPOL подчеркивает, что в соответствии с положением статьи 110 Конституции Беларуси "судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону".
15:42 04/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение