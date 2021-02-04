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"МВД не устраивала тенденция привлечения названными судами граждан по "народной" статье 23.34 КоАП с наложением на них административных взысканий в виде штрафа", – говорится в сообщении инициативы.





















Предложение МВД, как указывает BYPOL, поддержал и действующий генеральный прокурор Андрей Швед. До всех прокуроров было доведено его "распоряжение о неукоснительном опротестовании всех судебных постановлений о наложении штрафов по статье 23.34 КоАП".





Сообщается, что при любых обстоятельствах прокурорам было предписано добиваться назначения "административного ареста" за такие "правонарушения".





BYPOL подчеркивает, что в соответствии с положением статьи 110 Конституции Беларуси "судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону".