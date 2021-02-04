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Самый "независимый" беларуский суд. МВД просило Совбез повлиять на решения судов, чтобы назначали аресты, а не штрафы - документ

Инициатива BYPOL получила документ, где МВД Беларуси просит Совет безопасности повлиять на решения, выносимые судами Минской области.

Самый "независимый" беларуский суд. МВД просило Совбез повлиять на решения судов, чтобы назначали аресты, а не штрафы - документ
Этот документ BYPOL публикует в обработанном виде, чтобы обеспечить безопасность источников.

"МВД не устраивала тенденция привлечения названными судами граждан по "народной" статье 23.34 КоАП с наложением на них административных взысканий в виде штрафа", – говорится в сообщении инициативы.





Предложение МВД, как указывает BYPOL, поддержал и действующий генеральный прокурор Андрей Швед. До всех прокуроров было доведено его "распоряжение о неукоснительном опротестовании всех судебных постановлений о наложении штрафов по статье 23.34 КоАП". 

Сообщается, что при любых обстоятельствах прокурорам было предписано добиваться назначения "административного ареста" за такие "правонарушения".

BYPOL подчеркивает, что в соответствии с положением статьи 110 Конституции Беларуси "судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону".
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