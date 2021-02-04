Анатолий Лебедько: Румас - несистемный человек системы





Румас, это не Михаил Чигирь, у которого кроме знаний, опыта был ещё и политический стержень, но это и не Мясникович, не Головченко. Он несистемный человек системы. С одной стороны, выросший внутри существующей системы, но с амбицией ее изменять и перестраивать.





Почему он вообще возник, как политическая фигура? Была оттепель, была потребность в премьере у которого дети живут в Европе, и который читал Хайека.





Если Сергей Румас последует правилу, что в гостях комфортней нежели дома, значит, охота на бывшего премьера и его соратников открыта. И тогда встаёт вопрос, почему, именно, сейчас?





Версия первая. Румас и товарищи, как приложение к «делу Бабарика». Власти пытаются убедить страну, международное сообщество, что претензии к бывшему руководителю «Белгазпромбанка» никак не связаны с политикой. Дескать, мы ко всем относимся равнозначно. Для нас все жулики у корыта хрюкают одинаково. И тут, новые уголовные дела, фигурантами которых являются банкиры, предприниматели, да ещё во главе с бывшим премьер-министром, должны стать аргументом №1.





Именно эту версию и будут продвигать и продавать зрителям холдинга «Лапшамания».





2 Версия вторая. Лёгкий флирт Румаса с Революций. Ты можешь колебаться, но эти вибрации должны совпадать с амплитудой колебаний, установленных и дозволенных Красным домом. Это как фиксированный курс валюты

На одном из совещаний Бывший открыто заявил, «мы вовремя всех сомневающихся отстранили или отправили в бизнес». Явный кивок в сторону Румаса.

Так что происходящее можно рассматривать, как практический семинар для чиновников «Кастрация амбиций и политические евнухи во власти». Лукашенко даёт понять «вертикали», контроль жесточайший и никому никакой пощады не будет.





Версия третья. Не удивлюсь, если обнаружится, что си-ви Сергея Румаса касалось рабочего стола Путина.





Кремлевский список возможных претендентов на пост президента Беларуси не по рождению напрягает Бывшего, в большей степени, нежели не покидающая Бабарика популярность или головная боль по имени Светлана Тихановская.





P.S. Подтверждение, хотя бы одной из предложенных версий, может означать, что силовики сильно лажанулись. А если в ближайшей перспективе мы увидим совместное фото Тихановской и Румаса, то истерики и перетряхивания силовых структур не избежать, заключает Лебедько.



