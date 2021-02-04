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Богданкевич: У нас полно людей, которые могут заменить Лукашенко

И Румас - не самый лучший вариант. Но возвращаться ему в Беларусь не стоит - может оказаться за решеткой, заявил "Белорусскому партизану" бывший глава Нацбанка Станислав Богданкевич.

Богданкевич: У нас полно людей, которые могут заменить Лукашенко
– СМИ пишут о «деле банкиров», которое касается и бывшего премьера Румаса. Идут вбросы, что его могут привлечь к ответственности не по политическим, а по экономически причинам. Как относитесь к этой информации? 

– Трудно комментировать ситуацию, не зная содержания дела. Но тут нужно понимать специфику: сам «Банк развития», которым руководил Румас, работал не на рыночной основе. Он создавался для административно-командного управления: кому-то деньги банк давал, кому-то не давал. 

Поэтому изначально было понятно, что могут возникнуть вопросы по вливаниям со стороны банка в те или иные отрасли и предприятия. 

Созданная Александром Григорьевичем система управления экономики очень специфическая, крайне неэффективная и при этом ведет к постоянным поискам врагов, мошенников.

– После отставки Румаса Лукашенко единственный раз вспомнил о нем после фотографии бывшего премьера с супругой на фоне протестного марша. Может ли один снимок быть достаточным основанием, чтобы Лукашенко начал копать под Румаса?

– Для нашего правителя этого вполне достаточно. Что он, мало посадил бывших крупных чиновников за политику? 

Я сейчас думаю, что если бы мое столкновение с Лукашенко случилось сегодня, то я уже сидел бы за решеткой. Но так как оно произошло в начале его пути правителя, то прокуратура еще могла позволить себе доложить, что правонарушений в действиях Богданкевича не установлено. 

А сегодня Лукашенко, конечно, посадил бы меня, так как полностью созрел как диктатор. 

– По информации СМИ Румас находится в одной из западных стран, куда поехал на день рождения сына. Как думаете, стоит ему возвращаться в Беларусь?

– Если расследование против банкиров не утка, если оно действительно идет, то не стоит. Если, конечно, Румас не хочет пойти по пути Бабарико и сесть. 

Было бы у нас нормальное правовое государство, то нужно было бы срочно возвращаться и отстаивать свою позицию, что ты не вор. А в ситуации политического кризиса, правового дефолта в Беларуси могут посадить просто так.

Тем более, что Румас сфотографировался на фоне толпы народа, требующей отставки Лукашенко. Возможно, он где-то еще делал какие-то заявления.  

Да и вообще подозрений на его счет может хватать. Румас близок с Мясниковичем, который дружил с его отцом. И то, что Румас появился во власти, видимо, протекция Мясниковича, который сегодня работает в Москве.

– Как думаете, Румас как политик имел бы перспективы? 

– Не знаю, не могу сказать, что я был о нем очень высокого мнения. Румас – подготовленный, грамотный специалист, но ведь должна быть еще и личность, которая не просто будет сидеть за столом во главе с Лукашенко и записывать за ним пустые фразы. 

Я что-то не помню, чтобы во времена премьерства Румас отстаивал свои идеи и предложения с пеной у рта, стучал кулаком по столу перед Лукашенко. Не видел за ним каких-то поступков.

Считаю, есть более достойные люди на кресло президента. Тот же Бабарико – с нуля создал банк, развил его до одного из самых прибыльных и устойчивых в стране. 

Тот же Латушко. Он меня сильно удивил своим широким кругозором, знаниями, информированностью. Да просто разумный мужик.

У нас полно людей, которые могут заменить Лукашенко. Нужно быть очень наивным человеком, одураченным властью, чтобы считать, что в Беларуси некем заменить Григорьевича и поэтому больше 25 лет нужно держать его у власти.
"Белорусский партизан"
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