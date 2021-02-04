Суд над Виктором Бабарико начнется 17 февраля

Такое решение сегодня принял суд по итогам предварительного судебного заседания.





Официально сообщается, что суд пройдет в открытом режиме. Но это громко сказано.





Ранее пресс-служба Верховного суда отказалась допустить на процесс журналистов крупнейших независимых медиа TUT.BY, Onliner, Наша ніва, БелаПАН, «Комсомольская правда в Беларуси», так что можно считать суд для общественности закрытым.















