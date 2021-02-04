4 февраля началось предварительное судебное заседание по «делу Белгазпромбанка», его рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района, передает tut.by





Здание суда еще вчера было заставлено металлическими ограждениями, сегодня по периметру дежурят силовики в балаклавах, для посетителей суд закрыт до 15.00, все заседания отменены. Приняты беспрецедентные меры безопасности, каких не было даже по делу о взрыве в метро.





О предварительном заседании по делу стало известно накануне. Пресс-служба Верховного суда отказалась допустить на процесс журналистов крупнейших независимых медиа TUT.BY, Onliner, Наша ніва, БелаПАН, «Комсомольская правда в Беларуси» и др.





Официальная причина — профилактика коронавируса, однако на процессе по «делу Втюрина», который также Верховный суд рассматривал в здании суда Московского района, таких исключений не было, хотя уже тогда была пандемия.





Более того, на фото из суда видно, что зал заседаний практически пустой.

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Кому-то надо объяснять, почему на процессе нет независимых СМИ?





По «делу Белгазпромбанка» проходит восемь фигурантов. Виктор Бабарико обвиняется в «отмывании» средств, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере).





Алексей Задойко (бывший первый запред правления Белгазпромбанка), Кирилл Бадей (и.о. председателя правления Белгазпромбанка после ухода Бабарико), Сергей Шабан (зампред правления банка Белгазпромбанка), Дмитрий Кузьмич (зампред правления банка), Александр Ильясюк (зампред правления банка), Сергей Добролет (бывший зампред правления банка) обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Виктор Кобяк (основатель компании «Активлизинг») обвиняется в даче взятки повторно либо в крупном размере.





Посмотрите, как банкиров доставляли в суд - как серийных маньяков и убийц. Спрашивается - зачем? Особенно с учетом того, что все они вроде как заключили досудебное соглашение. Куда они могут сбежать?





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С Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, Виктор Бабарико в их число не входит, поэтому на предварительном судебном заседании его сегодня нет. Обвиняемые, которые заключили соглашение, заявили в суде, что пошли на это добровольно и выполнили все условия.





Что такое досудебное соглашение?





По ходатайству подозреваемого или обвиняемого может быть заключено досудебное соглашение (ст. 69−1 УК), в котором фигурант уголовного дела обязуется помочь следствию изобличить других фигурантов. Рассказать только о своем участии недостаточно, это значит, что правило распространяется только на групповые преступления.





Соглашение заключается между подозреваемым (обвиняемым) и прокурором. В документе оговаривается, какие именно сведения и документы фигурант должен предоставить.





До начала слушания по делу в суде проводится предварительное заседание, где решается, исполнил обвиняемый условия, оговоренные в соглашении, или нет.





Если не исполнил, на смягчение наказания он рассчитывать не может. Если исполнил, наказание не может превышать половину максимального срока или размер наиболее строгого вида основного наказания, если человек совершил несколько преступлений.





Защиту обвиняемых осуществляют более десяти адвокатов, среди них сегодня на процессе были замечены Анна Келлер, Максим Агеев, Александр Павловец, Сергей Буякевич.





На предварительное заседание пришли родные и коллеги обвиняемых, часть слушателей, несмотря на свободные места в зале, на заседание не пустили. В первом ряду на процессе замечен Юрий Воскресенский, который два месяца провел в изоляторе по обвинению в участии в массовых беспорядках.





На государственных телеканалах его называли идейным вдохновителем протестов, в тех интервью он рассказывал, как люди Бабарико и Тихановской хотели захватить власть.





На встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ Воскресенский сидел по правую руку от него. Вскоре вышел на свободу и рассказал, что будет заниматься разработкой проекта новой Конституции и освобождением других политзаключенных.





Процесс ведет судья Игорь Любовицкий, он перешел в Верховный суд в октябре 2020 года, ранее работал в Минском городском суде, известен по «делу Регнума», «делу медиков», также судил блогера Эдуарда Пальчиса.





Гособвинитель — Сергей Юргель, он известен по «делу медиков», где фигурировал академик Александр Белецкий.