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Посол США Джулия Фишер встретилась с Павлом Латушко

Во время встречи обсуждалась ситуация в Беларуси


В ходе встречи с Павлом Латушко Джулия Фишер обстоятельно обсудила общественно-политический кризис в стране и перспективы развития белорусско-американских отношений. «Наши американские партнеры убеждены, что народ Беларуси достоин лучшего будущего, и будут этому всесторонне содействовать», - сообщает НАУ.

По итогам встречи, в рамках недавно принятого «Акта о демократии в Беларуси», США намерены активно поддерживать белорусское гражданское общество и его право на демократическое развитие. Нарушение прав человека в Беларуси получит адекватный ответ со стороны США. При этом позиция по Беларуси будет координироваться с европейскими партнерами.

Как отмечает НАУ, Вашингтон задействует все возможные механизмы, чтобы Беларусь сохранила свой суверенитет. 

При этом Джули Фишер планирует также провести встречи с другими представителями гражданского общества, в первую очередь со Светланой Тихановской. 
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