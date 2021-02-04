— Состав этого собрания интересный, — отметила эксперт на Примусе. — Помимо того, что там есть абсолютные рабы, которых толкают начальники и которые по привычке боятся вообще всего и живут по принципу «моя хата с краю», туда попадут люди, принужденные делать какие-то лояльности для власти.





Также туда попадут откровенные карьеристы, те, кто при любых раскладах, в огне, пожарище страны, делают свою карьеру, не взирая вообще ни на что.





Я знаю людей подобного типа и склада, в том числе толковых, которых позовут и они пойдут туда, куда уважающий себя человек не пойдет, не наплевав на все. И мне жаль этих умных людей, которые таким образом растаптывают свое будущее.





Конечно, будут чиновники, которые вынуждены там сидеть, и те, кого называют «любящими», они все-таки есть возле Лукашенко, например, Ермошина и Кочанова.





В целом, по мнению эксперта, предстоящее собрание негативно отразится не только на карьере его участников, но и на репутации самого Лукашенко, а также всей страны.





— Таким образом, это не станет представительством страны, а будет представительством определенных слоев, людей, которые принуждены какими-то жизненными обстоятельствами, что, к сожалению, не иллюстрирует их высокую нравственность и мораль или некую образованность.





Негативная окраска собрания с точки зрения общечеловеческой морали не может никак положительно сказаться ни на рейтинге Лукашенко, ни на будущем нашей страны, — заключает аналитик.





Она считает, что объявленный Лукашенко социологический опрос является попыткой легализовать ВНС.





— Потому что власти намерены делегировать этому собранию крайне высокие полномочия. Я даже не сомневаюсь, что дело пойдет и про нарушение Конституции, — допускает Василевич.





Она уверена, что, кто бы ни взялся за исполнение этого опроса, он не покажет реальную картину, и убедить общество в его объективности будет крайне сложно.





— При каких условиях может быть нужен и востребован такой опрос? При единственном, когда запрос на проведение исследования инициирован властью, в чистом виде нуждающейся в получении объективного ответа. Других вариантов нет.





Но на сегодняшний день мы видим, что тем, кто находится у власти, совершенно не нужна реальная картина событий, не нужно мнение гражданского общества, мнение реальной его части, которая не согласна в чем-то.





Любые опросы, инициируемые сегодня, понятное дело, какие бы ответы они не содержали, будут изложены определенным образом, который совершенно не будет отражать реальную картину. В этом нет никаких сомнений, — заявила эксперт.





В то же время в качестве реального исследования она предложила дождаться результатов подписания письма ФПБ в МОТ. Согласно многочисленным свидетельствам, людей заставляют подписывать его под различными угрозами.





— Это письмо для меня — лучшее статистическое обследование нашей страны, лучше, чем любой опрос. Это как раз пример того, как рабовладельцы требуют подписываться своих рабов в поддержку, собственно, действий самих рабовладельцев, количества ударов кнутом по тем самым рабам.





Срез нашей страны статистически очень ярко будет виден после того, как мы увидим конечные цифры подписантов под этими провластными заявлениями.





О чем думает человек, подписывая это? О том, что сейчас я получаю зарплату, надеется, что и через шесть месяцев на этом в лучшем случае работающем на склад предприятии он будет получать зарплату за нереализуемую продукцию.





Человека приучили и он привык. Я не обвиняю этого человека за то, что он попал в рабство. Но сейчас перед ним открыли маленький листочек бумаги и сказали, что ты можешь не быть рабом, можешь работать на себя, и что, самое главное, на будущее своих детей, которых ты ценой своих трудностей сейчас выведешь из рабства и дашь им шанс на то, чтобы развиваться не рабами в своей стране.





И что тогда может измениться ситуация. А пока наблюдаем и ждем, сколько людей подпишутся за собственное рабство и рабство своих детей, — констатирует эксперт.