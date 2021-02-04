Автором исследования стал основатель Центра новых идей, политолог Рыгор Астапеня, который является научным сотрудником британского центра. Опрос был проведен с 14 по 20 января методом CAWI на репрезентативной выборке с 926 человек, пишет ej.by





Вот список белорусских институтов по уровню доверия (напротив названия института % респондентов, которые ему «полностью доверяют» или «скорее доверяют»):





Негосударственные СМИ - 50%

Православная церковь - 45%

Штаб Виктора Бабарико - 43%

Католическая церковь - 42%

Администрация моего предприятия - 40%

Штаб Светланы Тихановской - 39%

Координационный Совет - 39%

Независимые профсоюзы - 39%

Армия - 37%

Налоговые органы - 31%

Милиция - 25%

Президент - 24%

Конституционный суд - 23%

Народное антикризисное управление - 22%

Совет Министров (правительство) - 22%

Органы госбезопасности - 22%

Местные органы власти - 21%

Судебные органы - 20%

Официальные профсоюзы - 20%

Протестантская церковь - 18%

Национальное собрание (парламент) - 18%

Государственные СМИ - 16%

Центральная избирательная комиссия - 15%

Уровень доверия к ЦИК – это катастрофа





«Первое, что бросается в глаза, это в целом негативное восприятие населением государственных органов. На этом фоне более-менее позитивный показатель у армии, ей доверяют 37%, – прокомментировал результаты опроса Рыгор Астапеня. – Второй момент, который обращает на себя внимание, – это то, что католическая церковь по уровню к ней доверия среди населения, по сути, сравнялась с православной церковью, и это несмотря на то, что в Беларуси намного больше православных, чем католиков. Причина таких результатов, в том числе, и политический кризис».





Прокомментировал исследователь и показатель уровня доверия к Центральной избирательной комиссии. На его взгляд, 15% – это катастрофический показатель уровня доверия.





«Совсем непонятно, как в таком состоянии ЦИК вообще может существовать, когда люди в принципе не верят в избирательную комиссию. Это показывает, что даже люди, которые преданы Александру Лукашенко, начинают подозревать, что с ЦИК что-то не так», – уверен эксперт.





Достаточно низкий уровень доверия (22%) к Национальному антикризисному управлению Рыгор Астапеня объяснил в первую очередь тем, что люди мало знают про него и не совсем понимают, что он из себя представляет, что это в целом за структура. При этом, как считает исследователь, к самому Павлу Латушко скорее всего уровень доверия был бы гораздо выше.





Белорусы мало кому доверяют

«Как видно из исследования, белорусы вообще мало кому доверяют. Наибольшим доверием пользуются негосударственные СМИ, при этом и они имеют уровень доверия только 50%», – заметил эксперт.





По словам исследователя, это свидетельствует о том, что уровень доверия в обществе очень низкий.





«Доверие сегодня существует только в определенных группах. Протестующие доверяют протестующим, ябатьки – ябатькам, то есть нет тех институтов и того авторитетного мнения, к которым могут прислушаться все белорусы, – сказал Астапеня. – По сути, мы видим общество, в котором люди доверяют только тем, кто похож на них, и это большой вызов».





Эксперт обратил внимание, что существует также часть белорусского населения, которая не доверяет вообще никому.





«Когда мы их спрашивали, за кого вы бы хотели проголосовать и давали им список из 25 человек, они выбирали – «никого». Либо мы задавали вопрос, каким символам они отдают предпочтение, какому из двух флагов, и получали ответ «никакому». То есть какая-то часть нашего общества где-то «просела». Она не высказывает никаких взглядов, она не хочет ни за кого голосовать. Таких среди респондентов – 25%, что, согласитесь, немало», – заключил он.



