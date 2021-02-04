ООН хочет не дать завершиться перевороту в Мьянме

"Мы сделаем все, чтобы мобилизовать всех ключевых участников международного сообщества, чтобы оказать достаточное давление на Мьянму, чтобы обеспечить провал переворота", – сказал он.





Гутерреш также сказал, что последние выборы в стране прошли нормально, и недопустимо, чтобы после такого длительного переходного периода отменялись их результаты.





Что происходит в Мьянме?





1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и лидер правящей партии "Национальная лига за демократию", лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи были задержаны. Пресс-секретарь правящей партии Мьо Ньюн назвал происходящее попыткой военного переворота.





Военные объявили чрезвычайное положение. Они выразили недовольство итогами ноябрьских выборов, которые, по их мнению, были подтасованными. После чего заявлено о череде отставок в правительстве: были отстранены от своих должностей 24 министра, а также их заместители.





Режим ЧП, заявляют военные, продлится в течение одного года, после чего временная власть планирует передать полномочия новому правительственному кабинету. Его сформируют по итогам демократических всенародных выборов.





В настоящее время военные держат под контролем различные ведомства, а также органы исполнительной и законодательной власти как в столице страны, так и в отдельных регионах.





Государственная радиовещательная служба сообщила о временном прекращении работы.





Многие эксперты не исключают, что в результате госпереворота в Мьянме может начаться военный конфликт. Ситуация осложнена тем, что в стране хранится большое количество оружия. Кроме того, население разделено по этническим и религиозным признакам, а ситуация усугубляется высоким уровнем бедности.











