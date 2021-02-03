Юрий Воскресенский призвал родственников фигурантов дела "Белгазпромбанка" написать обращение Александру Лукашенко, такой шаг, по его мнению, может помочь изменить меру пресечения для находящихся в заключении топ-менеджеров.





В Минске в офисе КСДС в среду собрались родственники некоторых фигурантов дела "Белгазпромбанка". Воскресенский на встрече с ними заметил, что непубличность - главная ошибка родных фигурантов уголовных дел. По его словам, он сегодня "провел определенные встречи и переговоры с теми, кто принимает решения".





После этих консультаций Воскресенский решил предложить родственникам фигурантов обратиться к президенту.





"Глубокоуважаемый Александр Григорьевич, наши близкие находятся в заключении долгих 8 месяцев. Таким образом они уже отбывают наказание и глубоко раскаиваются в содеянном. Приняв во внимание факт полного признания вины наших близких, мы просим вас воспользоваться возможностью, которую дает действующее законодательство Республики Беларусь. Мы, близкие задержанных, обращаемся к вам, гаранту Конституции и справедливости, и просим рассмотреть вопрос изменения меры пресечения для наших родных. Вы, как заботливый отец, понимаете важность того, чтобы кормилец был в семье. Мы просим вас дать возможность нашим близким вернуться в свои семьи и работать на благо государства. Наши близкие не должны страдать из-за политических амбиций одного незрелого человека, который своей неумелой игрой поставил под удар десятки людей", - говорится в начале предлагаемого Воскресенским обращения.





"Акцент на "мессию" был сделан исходя из моих предварительных переговоров", - заметил глава КСДС. Видимо, те же "переговорщики" посоветовали публично пнуть Виктора Бабарико как "незрелого человека".





"Глубокоуважаемый Александр Григорьевич, 2021 год вашим указом объявлен годом народного единства. Освобождение наших родных станет большим жестом доброй воли. В связи с этим мы просим рассмотреть возможность освобождения наших близких от уголовной ответственности в соответствии со статьей 88-1 УК", - сказано в проекте обращения.





Воскресенскому кажется, что может быть не сразу, но это обращение будет "взято на серьезную заметку" и возможно это поможет фигурантам дела.





"Следственные действия с задержанными длятся почти 8 месяцев. Почти все они находятся в СИЗО КГБ: Кирилл Бадей, Александр Ильясюк, Дмитрий Кузьмич, Алексей Задойко, Виктор Кобяк, Сергей Добролет, Сергей Шабан. Все они были так или иначе связаны с Виктором Бабарико, сказал Воскресенский. - КГБ сообщил, что закончил следствие по делу "Белгазпромбанка". Ви ор Бабарико назван в пресс-релизе организатором преступной деятельности. Но мы также знаем, что 2021 год объявлен в Республике Беларусь годом народного единства".





Воскресенский считает, что есть возможность освобождения признавших вину фигурантов дела от уголовной ответственности в соответствии со статьей 88-1 УК (освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем).





Глава КСДС заявил, что "люди "залетели" из-за того, что попали в компанию незрелого политика". Бабарико, по его словам не заботился о людях и принял решение без консультаций. Как заявил Воскресенский - он захотел "спасти Беларусь".









По словам председателя правозащитной комиссии КСДС, бывшего осужденного банкира Владислава Коцаренко, несмотря на то, что "кто-то пишет в интернете", апелляция - это ничто. То есть, нет ничего плохого в том, что дело будет рассматриваться сразу в Верховном суде.





Он добавил, что весной почти наверняка будет принято решение о зачете одного дня в СИЗО за два дня назначенного судом наказания, а также может появиться возможность при осуждении по ст.243 УК выйти на свободу после выплаты нанесенного ущерба. Коцаренко при этом заметил, что, по его мнению, суды в Беларуси не являются независимыми.





Ранее в Верховном суде Беларуси сообщили, что с шестью обвиняемыми по делу топ-менеджеров "Белгазпромбанка" были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве и в связи с этим "для решения вопроса о назначении судебного разбирательства по уголовному делу на 4 февраля 2021 года назначено предварительное судебное заседание". Подчеркивается, что для обеспечения общественного порядка милиция предпримет необходимые меры безопасности.





Адвокаты экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико о предварительном заседании ничего не слышали. "Ничего об этом нам неизвестно. Защитники Бабарико не вызывались", - заявил агентству "Интерфакс-Запад" адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.





Как сообщалось, 11 января КГБ передал в Генпрокуратуру открытое в июне 2020 года уголовное дело в отношении топ-менеджеров банка. В конце января дело поступило в Верховный суд. Обвиняются восемь человек, из них семеро (в том числе Виктор Бабарико) находятся под стражей, один под домашним арестом.





"Ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным Уголовным кодексом основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением В. Бабарико, не заявил", - отмечалось в сообщении КГБ.













В ноябре КГБ сообщил, что предварительное расследование завершено. В частности, бывшему председателю правления "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК - по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывании") средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно, информировали в комитете.





Ранее также сообщалось, с 15 июня 2020 года в Белгазпромбанке была введена временная администрация Нацбанка Беларуси, которая прекратила свою деятельность 9 декабря.





Совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" (основные акционеры - "Газпром" и Газпромбанк) 15 января избрал председателем правления банка Надежду Ермакову, которая в течение полугода возглавляла временную администрацию Нацбанка.





Бабарико в 2020 году собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но ему было отказано в регистрации кандидатом.