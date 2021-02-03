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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Они не сказали “да”: Конституционный суд уклонился от оценки законности созыва Всебелорусского собрания

Сообщение об этом опубликовано на сайте суда.

Они не сказали “да”: Конституционный суд уклонился от оценки законности созыва Всебелорусского собрания

Что в этом сообщении важное?

 

1. В суд поступили многочисленные обращения граждан.


2. В обращениях выражается несогласие с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2020 г. № 492 «О созыве шестого Всебелорусского народного собрания», излагаются доводы о несоответствии этого Указа Конституции.


3. Разбираться с этими доводами Конституционный суд не стал, сославшись на то, что обращения граждан вправе не рассматривать. Гражданам, которые полагают, что их права, свободы и законные интересы нарушаются, порекомендовали обратиться к Александру Лукашенко, в Совмин, Национальное собрание и т.п. И если от этих институций поступит предложение о проверке конституционности созыва Всебелорусского собрания, то суд этим делом займется. 


Напомним, что в истории Конституционного суда Беларуси все-таки были случаи, когда обращения граждан рассматривались по существу. Но это не были важные политические вопросы. 


Еше одно важное обстоятельство -- Конституционный суд со своей позицией “не видим, не слышим, не знаем” домолчался до того, что даже у лидера “Белой Руси” Геннадия Давыдько есть наказ избирателей (или предложение -- как кому нравится) Конституционный суд упразднить вообще, а его функции передать Верховному суду. В ситуации, когда Конституционный суд стал приложением к правовому управлению Администрации президента это разумное решение. Содержать штат высокооплачиваемых кивал это в нынешних условиях слишком дорого.
"Белорусский партизан"
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