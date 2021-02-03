— Я прочел в СМИ, что появился проект изменений в Уголовный кодекс, которым будет установлена уголовная ответственность граждан за «дискредитацию органов власти». Если это так, то быть беде, — пишет в своем телеграм-канале адвокат Дмитрий Лаевский.





В чем опасность?





Исходя из словарей «дискредитация» — это действия, направленные на умаление авторитета, имиджа, доверия. Логично, что именно действия самих госорганов могут их дискредитировать. Принял незаконное решение — вот оно и дискредитирует.





Однако представляется, что цель внесения изменений в УК — не с противоправными действиями госорганов бороться. Принятое решение или действие должностного лица, чтобы получить негативную оценку общества, должно стать известным. То есть, если госорган или должностное лицо совершает противоправное действие, то авторитет их страдает тогда, когда о противоправности узнала общественность.





Поэтому вполне вероятно, что дискредитацией будет трактоваться не сомнительное или противоправное действие госоргана, а публичная его критика гражданами, вследствие чего формируется общественная оценка органа власти.





Это не просто о том, что вместо содержания обеспечивают упаковку. Это о попытке «узаконить» преследование людей за публичную критику власти.





Говорить о рисках излишне — каждый, кто выскажется с критикой в отношении любого действия или решения органа власти, будет под угрозой уголовной ответственности. Для адвокатов, чей профессиональный долг ставить под сомнение действия власти в отношении клиента, такое «изменение законодательства» ставит вопрос о возможности осуществления профессиональной деятельности как таковой.





Интересно другое.





Сегодня согласно статье 197 Уголовного кодекса преследование граждан за критику — это уголовно наказуемое деяние. Иными словами, ущемление должностным лицом прав, свобод, законных интересов гражданина ЗА ВЫСТУПЛЕНИЯ С КРИТИКОЙ в иной форме должно влечь уголовную ответственность.





Исходя из этого, внесение в УК норм, позволяющих преследовать граждан за критику госорганов (по мотивам признания этой критики формой дискредитации) — это уже создание условий для преследования за критику. Впервые встречаю такой пример, когда проект закона о внесении изменений в УК сам по себе содержит признаки преступления. Может, разработчикам притормозить?