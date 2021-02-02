







В этой саге Давида против Голиафа 44-летний Навальный добился успеха благодаря своей смелости и упорству, он постоянно держит Путина в напряжении. Тюремный срок стал выбором самого Навального. Ведь Путин постоянно пытался давать ему лишь короткие сроки, чтобы не делать из него мученика. Но добровольно вернувшись после лечения в Германии, а затем выпустив на YouTube сокрушительное видео о дворце, который Путин строит для себя на берегу Черного моря, Навальный не оставил президенту выбора, кроме как отправить его в лагерь, превратившись в мощный символ сопротивления.









Обвинения в нарушении правил условного срока по прошлому приговору являются фарсом. Нынешний арест и приговор являются политически мотивированными. Одним из уроков, который должен пугать Путина, это то, что в российских городах растут протесты в поддержку Навального. Раньше Путину удалось пережить протесты, как в 2012 году. Но с тех пор его популярность упала на фоне ослабевшей из-за более низких цен на нефть экономики и западных санкций.





НАТО должно быть готово к внешним провокациям, если господин Путин захочет отвлечь внимание россиян от внутренних проблем.

Он уже делал так раньше, и президент Байден, который тогда был вице-президентом, это хорошо знает.









Режим Путина вряд ли находится на грани краха. Но его лидер отчетливо боится возможности «цветной революции».





Западные правительства должны делать все возможное, чтобы помочь этому беспрецедентному вызову автократии Путина выжить и вырасти <…> Господин Путин посвятил себя тому, что эксплуатировал слабые места в демократических системах. Пришло время расплатиться с ним той же монетой.









Властители России демонстрируют беспощадную жестокость — действиями полиции против мирных демонстрантов, а теперь и драконовским приговором Навальному. Российское руководство показало, что оно хочет со всей жесткостью подавить протесты.





Кремлевское руководство, несмотря на массы послушных полицейских и сотрудников судов, находится в некомфортном положении.

Отравлением Навального, его заключением в тюрьму после возвращения из Германии и беспрецедентной волной арестов Кремль нечаянно сам возвел этого политика на пьедестал — пьедестал важнейшего политического противника.









Приговор Алексею Навальному не стал неожиданностью. Было ясно, что неудобного оппозиционера уберут с дороги, если он когда-нибудь снова ступит на землю своей родины. При этом в России критик Кремля остается фигурой весьма неоднозначной. Многие люди выходят на улицы не ради освобождения Навального, а ради ухода Владимира Путина.





В целом сочетание будничного разочарования и бесперспективности мотивирует демонстрантов противостоять жестоко действующим сотрудникам силовых структур.

Люди требуют, чтобы было меньше коррупции и больше участия в принятии решений.









Кремль заявил, что президент (Владимир Путин.— “Ъ”) не следил за судебным заседанием, потому что готовился к встрече с учителями в своей резиденции недалеко от Москвы. Аналитики, однако, говорят, что решение заключать ли в тюрьму его самого крупного критика было бы слишком важным, чтобы оставлять его судье, и что оно было принято Путиным и его советниками.









В Париже, как и в других столицах, видят, что Москва относится к критике из-за рубежа со все большим равнодушием и нежеланием ее понимать. Кремль уже даже не пытается притворяться, соблюдать хоть какую-то достоверность в своем изложении событий.













Это и есть сила Путина: способность задействовать государство практически без всяких сдержек и противовесов... Навальный ответил своей силой: бурной судебной речью, которая была не мольбой о смягчении или защите, а вызовом и манифестом. Помимо борьбы с коррупцией и путинским произволом многие россияне не совсем уверены, за что выступает Навальный. Поэтому он сосредоточился на вопросах хлеба с маслом: уровень жизни, справедливость и демократия…

Сохраняющиеся высокие рейтинги одобрения Путина не следует принимать за чистую монету, и даже в самых высоких кругах есть недовольство и ощущение, что он, вполне возможно, уже не справляется со своей работой. Если Навальный хочет добиться реального прогресса, ему придется не только мобилизовать улицу, но и отколоть хотя бы часть богатых и влиятельных.









Нет никаких признаков раскола внутри режима и никакого смысла переключаться с проверенных методов удержания власти: душить инакомыслие, дискредитировать врагов государственными СМИ, фальсифицировать.





Многие россияне либо покупаются на кремлевскую линию, либо устали, погрязли в культуре фатализма, которая видит нечто незыблемое в неизменном подчинении народа далекой, своекорыстной элите.

Но изменения есть. Отчасти это результат длительного экономического спада. Отчасти это явная скука поколения, чьи жизненные перспективы застыли в затхлом воздухе путинской России. Отчасти дело в той находчивости, с которой Навальный прорыл туннель под культом силача, ворвался в его безвкусный дворец и постоянно его дразнит.





Предыдущие оппоненты критиковали Путина за злоупотребление властью, но это просто еще один способ заставить его выглядеть сильным. Навальный делает что-то неуловимо иное, нечто более угрожающее для бандитов. Он сбивает с Путина спесь.





Перевели: Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик, Николай Зубов



