Черечня пригласили на Всебелорусское собрание. Чтобы помолчал









"Пригласили на ВНС гостем. Со слов организаторов — гостям право голоса не положено", — написал политик.





Напомним, вчера глава так называемого правительства Головченко заявил, что на ВНС позвали все политические партии страны. Судя по всему, Черечень был приглашён на это антинародное собрание как председатель партии БСДГ.