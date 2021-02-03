+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Почему Нобелевскую премию мира нужно дать именно Тихановской

У Европы есть исторический шанс доказать, что Беларусь для нее не пустое место и не предместье России.

Почему Нобелевскую премию мира нужно дать именно Тихановской
Несколько дней назад литовские СМИ сообщили, что президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира. Один из европейских руководителей, которые встречались с лидером белорусского демократического движения и высказывали слова поддержки, повторил поступок литовского президента. 

Узнаем мы об этом не раньше чем через 50 лет – таковы правила норвежского Нобелевского комитета в Осло.

Почему Науседа? Он хорошо знает, как чувствует себя народ, превращенный в колонию великой империи, знает, насколько важна поддержка извне стремления маленького народа к свободе. 

Французы, британцы, немцы или испанцы имеют другой исторический опыт и другие воспоминания. Не исключаю, что большинство политиков, особенно в Западной Европе, благодаря Тихановской узнали, где на карте находится Беларусь и что это не часть России. 

Она провела столько международных встреч с западными руководителями, сколько Лукашенко не имел за всю свою «многострадальную» карьеру. Но не в этом ее главная заслуга.

Мы все помним Светлану Тихановскую с мая 2020 года, когда ее мужа Сергея Тихановского посадили в тюрьму. Верили ли вы в то, что эта скромная женщина, с нулевым опытом в политике и общественной деятельности, которая никогда не говорила с журналистами, поведет за собой и зажжет тысячи сердец белорусов? 

Верили? А она смогла то, чего не могли в Беларуси профессиональные политики десятилетиями.

Белорусы забыли рабское «от нас ничего не зависит», сбросили оковы и вышли. Их били, калечили, насиловали и бросали за решетку, а они выходят. Уже как седьмой месяц подряд. Выходят и верят, что все не зря.

Обычная женщина, которая знает язык обычных людей, вернула белорусам веру в себя и чувство ответственности за свою страну. Никого не делила на черных и белых, избегала антагонизмов. 

Не повела людей на баррикады, хоть могла. Могли гореть покрышки и могли бы развеваться флаги из окон государственных учреждениях. Толпа непредсказуема, и часто живет инерцией. Светлана этого избегала и дала надежду на мирные перемены.

За нерешительность ее критиковали многие украинцы, где за свободу полегли тысячи и гибнут по сей день. На белорусов с завистью смотрели россияне. Мол, как же так, такие тихие и умеренные, а подняли голову. Вот и сами потихоньку сбрасывают цепи.

Кремль не предвидел такого сценария как революция в «союзном государстве» и ее влияние на жителей РФ. Но Алексей Навальный знал, что если возвращаться – то именно сейчас. Начали бы выходить россияне на улицы, если бы не вышли беларусы? Вопрос открытый, но «жыве Беларусь» звучало на улицах Москвы и других российских городов.

Кстати, Навальный может быть одним из главных конкурентов Тихановской в борьбе за Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру подали бывший министр среды Норвегии и группа ученых. Не исключено, что его фамилию в Осло прислали и из других европейских столиц. 

До этого Европа дважды давала шанс России. В 1975 году премию получил академик Андрей Сахаров, а через пятнадцать лет – последний глава СССР Михаил Горбачев.

Среди возможных номинантов этого года – экологическая активистка Грета Тунберг (пробует второй раз) и Всемирная организация здравоохранения (WHO). Тунберг относительно понятная кандидатура – борьба за чистый воздух на свете.

А вот WHO, по словам западных СМИ, номинируется за борьбу с коронавирусом и программу COVAX, благодаря которой бедные страны должны получить прививки. 

Только пандемию Всемирная организация проспала, а вот прививок из COVAX еще никто не видел, Украина должна их получить только во второй половине февраля. А в Израиле, США и Британии люди прививаются уже с декабря. Где здесь справедливость и заслуга WHO?


Но это не все. Эстонский евродепутат выдвинул кандидатуру Дональда Трампа за то, что тот «не начал войну». В прошлом Норвежский Нобелевский комитет принимал уже странные, сильно политизированные решения. Вспоминается Барак Обама в 2009 году, или Евросоюз в 2012.

Надо понимать, что члены этого комитета – это не международная комиссия, состоящая из представителей разных стран. Пять членов комитета назначает норвежский парламент. На их решение влияют количество заявок, соответствующая аргументация, геополитическая ситуация и многие другие факторы.

Впервые в истории шанс на премию мира получили белорусы – так, как в 1983 году получили поляки, когда Нобелевскую премию мира вручили Леху Валенсе

Обычный электрик, который помог сбросить путы, хоть не сразу – прошло еще шесть лет. Вот и белорусы сейчас имеют свою Тихановскую, обычную мать и жену арестованного мужа.
Руслан Шошин, журналист «Rzeczpospolita» для Белсат
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Точка невозврата А. Лукашенко
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]