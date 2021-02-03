– Власть заявила о намерении признать бело-красно-белый флаг экстремистским. Неужели режим действительно решится на такой шаг?





– Вполне. Дело в том, что власть на полном серьезе считает, что протесты подавлены и теперь надо сделать так, чтобы ничего не напоминало о них.

Мне в этой связи вспоминаются события XIX века, когда после подавления восстаний, запретили само слово «Беларусь», переименовав страну в «Северо-Западный край».





Но история свидетельствует, что запретить существующее явление нельзя. Можно сузить упоминание о нем на какое-то время, можно за это наказывать, но это в результате ни к чему не приведет. Это словно запрещать восходы и закаты солнца.





Поэтому каких-то практических результатов, кроме, возможно, увеличения количества судебных процессов, такое решение, на мой взгляд, не даст. Скорее власть добьется обратного: в сети будет появляться больше фотографий и видео с бело-красно-белым флагом.





И не думаю, что запрет БЧБ-флага отразится на протесте. Жить в нынешних условиях народ больше не согласен. Протесты будут продолжаться, люди осознают и готовы к рискам. Всплески протестной активности будут зависеть от разных факторов – экономической ситуации, погоды, дополнительных триггеров.





Усиливается еще одна тенденция: по мере того, как силовики осознают, что остались единственной опорой режима, они начинают требовать к себе все больше внимания и все больше преференций. А беднеющее государство уже не способно эти преференции обеспечивать.





– За бело-красно-белый флаг и так штрафуют, и так отправляют на сутки. Зачем еще такая радикальная мера как признание его экстремистским?





– Власть чувствует свою неубедительность: даже у тех, кто не является участниками протеста и сторонниками БЧБ-флага, возникает вопрос: как за незапрещенный флаг можно сажать?





Поэтому власть таким решением хочет придать процессу наказания какую-то видимость законности. У нас и раньше частенько так делали: законы подгоняли под уже существующую практику.









– К весне готовится целый пакет драконовских мер по изменению законодательства. Например, хотят ввести уголовную ответственность граждан за «дискредитацию органов власти». Что это означает? Власти будут расширять уголовное преследование против недовольных граждан?





– Есть такой давний афоризм: жестокость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Чем больше будет карательных законов, тем сложнее будет отслеживать их исполнение и тем сложнее будет наказывать людей.





Когда криминальная сфера узкая (вот это делать нельзя, а все остальное можно), за ней легко следить, легко выявлять нарушителей. А когда законодательство строится по принципу «шаг вправо, шаг влево – расстрел», нужно, во-первых, очень много силовиков, чтобы эти шаги отслеживать. И не факт, что они, понимая всю абсурдность законов, будут работать не за страх, а за совесть.





Думаю, со временем на новые законы просто начнут закрывать глаза. Закон будет сам по себе, а народ и его действия сами по себе.





Напомним, на днях на сайте "Удобный город" появилась петиция к властям с требованием прекратить преследование беларусов за использование символики, которая представляет собой нематериальную культурную ценность, и признать бело-красно-белый флаг историко-культурным наследием.

Под петицией уже подписались почти 86 тысяч человек - это абсолютный рекорд с момента создания сайта "Удобный город".



