"Если Румас действительно задержан, то стоит поинтересоваться с кем из РФ он мог иметь контакты за последине два месяца.





В Кремле недовольны затягиванием времени. На переходный период нужна кандидатура, потенциальная популярная у ядра протестов и авторитетная среди управленцев. Румас - одна из таких фигур.





Парадокс в том,что в той же роли (возврат во власть как часть политики по снижению протестных настроений) он может быть полезен и Лукашенко.





Но всё упирается в ещё один вопрос: бОльшего страха. То есть страшна возможная игра Москвы с окружением либо чуть позже усиление потенциально самостоятельного игрока.





Развязка первого акта будет, максимум, к субботе", - пишет Тышкевич.