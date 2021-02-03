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Около 100 историков подписали заявление в защиту национального флага

"Кампания на дискредитацию государственного символа Беларуси не имеет никакого обоснования", - говорится в заявлении историков, которое подписали уже около 100 ученых.

Около 100 историков подписали заявление в защиту национального флага
В интернете появился сайт "Наш сцяг", где начался сбор подписей белорусских историков в защиту национального символа. В связи с развертыванием правящим режимом кампании по запрету бело-красно-белого флага белорусские историки выступили с заявлением, передает svaboda.org

"Бело-красно-белый флаг является национальным и государственным символом. Он был одобрен в 1917 году всеми национальными организациями и стал государственным в 1918-м, в конце Первой мировой войны. 

Белорусская Народная Республика приняла государственный герб - древнюю "Погоню" и государственный флаг — бело-красно-белого цветов, соответствующих народным и историческим традициям.

За прошлое столетие наш флаг стал духовным достоянием и нравственной ценностью для миллионов белорусов, независимо от их политических взглядов. 

В 1930 году поэт-коммунист Максим Танк написал:

Глядзіце ў будучыню сьмела!
Настаў доўгачаканы час,
Пад сьцягам бел-чырвона-белым
Чакае перамога нас!".

Историки также отвечают на обвинение пропаганды в том, что во время Второй мировой войны такие символы использовали коллаборационисты.

"Это было обычным делом в Европе и не может вести к дискредитации символики. Мы видим, как государства с подобным историческим опытом, например Россия, Украина, Франция, Литва, Латвия, Хорватия, Норвегия, Дания и другие, чтут свои национальные флаги", — говорится в заявлении.

Специалисты напоминают, что в сентябре 1991 года Верховный Совет БССР утвердил бело-красно-белый флаг государственным флагом Республики Беларусь. В 1994-м именно под ним приносил присягу новоизбранный президент Лукашенко.

«Сегодняшняя пропагандистская кампания на дискредитацию и
запрет национального и государственного символа Беларуси не имеет никакого исторического обоснования, ведет к расколу общества и разжиганию вражды между гражданами Беларуси. 

Организаторы и участники этой компании должны понести ответственность не только перед судом истории, но и юридическую», — констатируют белорусские историки.

Среди подписантов заявления-доктора и кандидаты исторических наук Александр Кравцевич, Александр Смоленчук, Олег Латышонок, Тадеуш Гавин, Юрий Гордеев, Сергей Токть, Геннадий Саганович, Лилия Ковкель, Андрей Чернякевич, Владимир Ляховский, Инн Соркина, Анатолий Великий, Екатерина Кривичанина и десятки других. 

Всего по состоянию на 13:00 под заявлением было 97 подписей.

Напомним, что на сайте "Удобный город" также появилась петиция к властям с требованием прекратить преследование беларусов за использование символики, которая представляет собой нематериальную культурную ценность, и признать бело-красно-белый флаг историко-культурным наследием.

Под петицией уже подписались более 85 тысяч человек - это абсолютный рекорд с момента создания сайта "Удобный город". 
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