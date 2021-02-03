Около 100 историков подписали заявление в защиту национального флага

В интернете появился сайт " Наш сцяг ", где начался сбор подписей белорусских историков в защиту национального символа. В связи с развертыванием правящим режимом кампании по запрету бело-красно-белого флага белорусские историки выступили с заявлением, передает svaboda.org





"Бело-красно-белый флаг является национальным и государственным символом. Он был одобрен в 1917 году всеми национальными организациями и стал государственным в 1918-м, в конце Первой мировой войны.





Белорусская Народная Республика приняла государственный герб - древнюю "Погоню" и государственный флаг — бело-красно-белого цветов, соответствующих народным и историческим традициям.





За прошлое столетие наш флаг стал духовным достоянием и нравственной ценностью для миллионов белорусов, независимо от их политических взглядов.





В 1930 году поэт-коммунист Максим Танк написал:





Глядзіце ў будучыню сьмела! Настаў доўгачаканы час, Пад сьцягам бел-чырвона-белым Чакае перамога нас!".





Историки также отвечают на обвинение пропаганды в том, что во время Второй мировой войны такие символы использовали коллаборационисты.





"Это было обычным делом в Европе и не может вести к дискредитации символики. Мы видим, как государства с подобным историческим опытом, например Россия, Украина, Франция, Литва, Латвия, Хорватия, Норвегия, Дания и другие, чтут свои национальные флаги", — говорится в заявлении.





Специалисты напоминают, что в сентябре 1991 года Верховный Совет БССР утвердил бело-красно-белый флаг государственным флагом Республики Беларусь. В 1994-м именно под ним приносил присягу новоизбранный президент Лукашенко.





«Сегодняшняя пропагандистская кампания на дискредитацию и

запрет национального и государственного символа Беларуси не имеет никакого исторического обоснования, ведет к расколу общества и разжиганию вражды между гражданами Беларуси.





Организаторы и участники этой компании должны понести ответственность не только перед судом истории, но и юридическую», — констатируют белорусские историки.





Среди подписантов заявления-доктора и кандидаты исторических наук Александр Кравцевич, Александр Смоленчук, Олег Латышонок, Тадеуш Гавин, Юрий Гордеев, Сергей Токть, Геннадий Саганович, Лилия Ковкель, Андрей Чернякевич, Владимир Ляховский, Инн Соркина, Анатолий Великий, Екатерина Кривичанина и десятки других.





Всего по состоянию на 13:00 под заявлением было 97 подписей.





Напомним, что на сайте "Удобный город" также появилась петиция к властям с требованием прекратить преследование беларусов за использование символики, которая представляет собой нематериальную культурную ценность, и признать бело-красно-белый флаг историко-культурным наследием.



