Телеграм-каналы сообщают о задержании Сергея Румаса

Сергея Румаса - подтверждается. Его телефон недоступен на данный момент. Как передает телеграм-канал блогера Мотолько, новость о задержании- подтверждается. Его телефон недоступен на данный момент.





Так же есть информация о задержании Геннадия Сысоева, бывшего председателя правления Белинвестбанка, сейчас - и.о. директора ОАО БЕЛОРУССКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ (до этого - гендиректор "Борисовдрева").





Также по информации подписчиков канала, "по делу Румаса (копают под него давно) вчера задержали несколько топов Белагропромбанка".





Жанна Румас отвечает, что не владеет такой информацией.



«Я пока не буду давать никаких комментариев, давайте я сама разберусь», — сказала она в телефонном разговоре с корреспондентом. Жена Сергея Румаса не знает, где сейчас находится её муж. На просьбу " Нашей нивы " прокомментировать информацию о задержанииотвечает, что не владеет такой информацией.«Я пока не буду давать никаких комментариев, давайте я сама разберусь», — сказала она в телефонном разговоре с корреспондентом.





Последний раз Румас был онлайн в мессенджере сегодня в 5 утра.





Официально информация о задержании Сергея Румаса пока не подтверждается.





Напомним, в августе Сергей Румас осторожно поддержал протесты - тогда на странице его жены в соцсетях появилась фотография из окна здания на фоне протестного марша.





Сергей Румас был премьер-министром страны с августа 2018 года до июня 2020 года. По мнению аналитиков, Лукашенко отправил его в отставку, заменив на военного Головченко, именно потому, что не был в нем уверен.





Информацию с возможным задержанием Сергея Румаса прокомментировал в своем телеграм-канале политолог Павел Усов.





"Задержание Румаса (бывший премьер-министр), если это правда, скорее всего политически мотивировано. Лукашенко взялся за зачистку всех, кто мог выказать какую-либо нелояльность, сомнения в "мудрости" вождя.

В условиях "военного положения" правящая верхушка должна быть полностью консолидирована, сомневающиеся и колеблющиеся - уничтожены. Если и был какой-то раскол в элитах, то диктатор решил его устранить репрессиями. Учитывая, что Румас считался "либералом", его арест должен стать окончанием реформистского уклона в окружении Лукашенко. Понятно, что реформы и мысли о реформах в условиях террора - деструктивны.

Также нельзя исключать, что силовой блок, который сегодня господствует в политическом пространстве, расширяет сферы своего влияния и убирает конкурентов.

Полагаю, что это начало серьезного противостояния внутри правящего класса, соответственно приведет к дальнейшей деградации управления", - считае Павел Усов.



