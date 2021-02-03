



1 февраля от команды Круглого стола демократических сил, возглавляемой Юрием Воскресенским, стало известно, что они обратилась к главе Следственного комитета Ивану Носкевичу с просьбой изменить меру пресечения студентам белорусских вузов, которые сейчас находятся в СИЗО.





«Будем благодарны вам за поддержку этой гуманитарной инициативы, которая в год народного единства покажет справедливость и милосердие белорусского правосудия», — говорится в заявлении.





Это реакция на слова Лукашенко, которые он озвучил 29 января на встрече со студентами БГУ. «Я имею право помиловать того или иного человека. И если он ошибся, то мы его не только освободим от уголовной ответственности, но и восстановим в вузе. Надо спокойно к этому подойти и персонально», — сказал тогда Александр Лукашенко.





В «список Воскресенского» попали 14 человек: Кася Будько, Анастасия Булыбенко, Артем Винокуров, Виктория Гранковская, Татьяна Екельчик, Мария Каленик, Евгений Калиновский, Егор Конецкий, Владислав Мартинович, Яна Оробейко, Ксения Сыромолот, Илья Трахтенберг, Глеб Фицнер, Илья Мигно.





В списке отсутствует Алана Гебремариам, которая хоть и является активисткой студенческого движения, но бросила учебу в вузе.





Сам Воскресенский воздержался от комментариев.