Генпрокуратура Беларуси передала дело, которое расследовал КГБ, в Верховный суд в 20-х числах января текущего года. Было принято решение о том, что его будет рассматривать Верховный суд.





Согласно УПК, приговор Верховного суда вступает в силу с момента провозглашения и обжалованию в апелляционном порядке не подлежит.





Адвокаты Виктора Бабарико и правозащитники выступили с критикой и заявили, что тем самым ущемляются права обвиняемого. В соответствии с белорусским законодательством, на приговор Верховного суда можно подать лишь надзорную жалобу на имя председателя.





"На завтра намечено предварительное заседание", – сказал собеседник Sputnik. По его словам, на это заседание в суд доставят тех обвиняемых, кто заключил досудебное соглашение со следствием.





"Виктора Бабарико на нем не будет", – пояснил источник. По его словам, уже назначен судья, который будет председательствовать на этом процессе.





"Это известный судья, журналисты его знают по многим громким судебным процессам", – уточнил собеседник агентства.









В чем обвиняют Бабарико?

Бывшего главу Белгазпромбанка обвиняют в "получении взятки в особо крупном размере организованной группой", а также "легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере" по ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Беларуси.





Кроме него, по ч. 3 ст. 430 также обвиняются шесть топ-менеджеров банка.





По материалам дела, Бабарико и подозреваемые с 1 января 2004 года по 11 июня 2020 года якобы незаконно получили от коммерческих организаций не менее 30 миллионов рублей "за благоприятное решение вопросов".





Виктор Бабарико признан правозащитниками политзаключенным.