Символ протестов: история бело-красно-белого флага

Чтобы выразить свой протест против политики Лукашенко, результатов выборов президента и применения насилия по отношению к участникам мирных протестов, многие используют сейчас в Беларуси белл-красно-белый флаг. Почему он стал столь популярным? Какая у этого флага история? Об этом DW поговорила с учеными из Беларуси и Германии.





Бело-красно-белый флаг стал символом белорусского национального движения с конца XIX-начала ХХ веков.





Как указывает Владимир Ляховский, доцент факультета международных отношений Белорусского государственного университета, создание своей символики для большинства стран Центральной и Восточной Европы началось с "Весны народов" и окончательно закрепилось в конце Первой мировой войны, когда разрушались многоэтнические империи и создавались отдельные государства.





К началу 1916 года в Российской империи оказалось от 1 до 1,5 миллиона беженцев-белорусов, покинувших территории, которые должны были занять кайзеровские войска. Среди них были и многие белорусские политические деятели.





"На полулегальных встречах они обсуждали судьбу Беларуси перед Февральской революцией в контексте того, что нужно делать для консолидации белорусской политической элиты", - рассказывает историк в интервью DW.





Тогда же предприняли первую попытку создать проект белорусского национального флага. Архитектор Леон Дубейковский считал в 1916 году, что цвета флага должны быть традиционными "общеславянскими". Это красный, белый и синий, которые, как объясняет Владимир Ляховский, у сербов, словенцев, хорватов, чехов и словаков отсылают к идеям Великой Французской революции. Но эта идея не прижилась.





Во время Февральской революции, когда стали создаваться национальные формирования, белорусские офицеры и солдаты на фронтах и Балтийском флоте все чаще использовали бело-красно-белые ленты на своей форме, что отличало их от представителей других национальностей бывшей царской армии.





Заказ разработать эскиз национального флага поступил от белорусского воинского комитета в Петрограде. К лету 1917 года горный инженер и архитектор, студент Петроградского горного института, а позже один из основателей Белорусской Народной Республики Клавдий Душевский (Дуж-Душевский) объединил белую, красную и белую полосы на полотнище.





Белый и красный цвета как культурный код

Этот вариант позволил создать флаг, отличный и от российского, и от польского, и одновременно, как объясняет доцент кафедры социальных коммуникаций Полоцкого государственного университета Алексей Ластовский, отсылавший к устойчивому коду традиционной культуры.





"Белорусская культура, которая начала становиться письменной городской культурой в конце XIX - начале XX века, во многом опиралась на этническую культуру. Для одежды, ручников, орнамента сочетание белого и красного цветов - базовое", - подчеркивает Ластовский.





Кроме того, на протяжении веков на белорусской территории доминировал герб "Погоня" (герб Великого княжества Литовского - Ред.), в котором именно белый и красный цвета были фундаментальным сочетанием.





Бело-красно-белый флаг сразу был принят национальным движением. В декабре 1917 года его официально признали на Всебелорусском конгрессе, который, как объясняет Владимир Ляховский , фактически был первым общенациональным предпарламентом Беларуси.





А после создания Белорусской Народной Республики (БНР) в 1918 году стал одним из ее государственных символов. "С тех пор бело-красно-белый флаг олицетворяет собой главный символ белорусского национального движения, который одновременно воплощает собой стремление белорусов к своей независимости", - считает историк.





Спорный момент в истории флага

Наиболее спорный момент в истории бело-красно-белого флага - период нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. Сегодня некоторые сторонники действующей власти в Беларуси называют бело-красно-белый флаг "нацистским" в силу того, что национальную символику использовали коллаборанты.





"Определенная часть белорусской интеллигенции, проживавшая в эмиграции и находившаяся в оппозиции советской власти, после прихода нацистов к власти предприняла попытку установления сотрудничества с целью создания белорусского государства под протекторатом Германии.





С первых дней оккупации территории Беларуси они попытались на практике осуществить задуманное, приступив к созданию белорусской вспомогательной администрации", - отмечает директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вячеслав Данилович.





Владимир Ляховский считает, что коллаборантов нельзя оправдывать, но нужно понимать контекст. Население в Западной Беларуси пострадало от сталинских репрессий.





"На этой волне приход немцев воспринимался как освобождение от сталинского террора, - говорит историк. - Часть политической элиты, которая стремилась к независимости Беларуси, хотела использовать немцев, чтобы открыть белорусские школы, театры, свою, местную белорусскую администрацию. Они думали, что потом, может быть, получится прийти к независимости".





Однако у оккупантов были совсем другие планы, и Владимир Ляховский убежден, что геополитические расчеты части белорусской национальной элиты на гитлеровский режим в своей борьбе со сталинизмом оказался трагической ошибкой.





При этом историк подчеркивает, что среди белорусской национальной элиты были люди, отказавшиеся сотрудничать с нацистами. Некоторые оставались враждебно настроенными как по отношению к сталинизму, так и к гитлеровскому режиму.





"Можно, например, привести десятки примеров, когда эти люди спасали евреев. Сам автор бело-красно-белого флага Душевский, проживавший тогда в Каунасе, не участвовал в коллаборантских организациях и в годы оккупации спасал от уничтожения евреев, пряча их у себя на квартире. Часть активистов были расстреляны гестапо", - говорит Владимир Ляховский.





Кстати, нацисты поощряли использование национальной символики на оккупированных территориях не только Беларуси, но и в Латвии, Литве, Украине, Эстонии, России и многих западноевропейских странах.





"Так, например, каратели Каминского из "Русской национальной освободительной армии", которые в борьбе с партизанами уничтожили тысячи мирных жителей на Витебщине, использовали символику, которая сегодня является государственной символикой России. Но никто же не выступает поэтому против российского триколора!" - подчеркивает историк.





Профессор Гиссенского университета и спикер Белорусско-немецкой исторической комиссии Томас Бон (Thomas Bohn) также считает, что следует противопоставлять цели белорусского национального движения интересам немецких оккупантов:





"Разрешая бело-красно-белую символику, национал-социалистический режим стремился подчеркнуть различия между коммунистическим Советским Союзом и генеральным округом "Белоруссия", где был установлен оккупационный режим".





Бон подчеркивает, что национал-социалистическая политика "третьего рейха" никак не предусматривала учет интересов белорусского национального движения и его поддержку, не говоря уже о создании автономного государства в какой бы то ни было форме. Он призывает тщательно анализировать источники и учитывать исторический контекст.





От государственного флага - к оппозиционному

Вспомним, что после принятия Декларации о государственном суверенитете БССР и переименования ее в Республику Беларусь в сентябре 1991 года Верховный Совет Республики Беларусь утвердил именно бело-красно-белый флаг в качестве государственного.





Почему потом это изменили?





"Бело-красно-белый флаг был негативно воспринят частью белорусского общества, в том числе ветеранскими организациями... В результате по итогам состоявшегося 14 мая 1995 года референдума государственной флаг был заменен", - объясняет Вячеслав Данилович из Института истории Национальной академии наук Беларуси.





Социолог Алексей Ластовский указывает на общественно-политическую ситуацию, которая в то время была в Беларуси.





"Люди оказались в новой стране, в сложной ситуации начала 1990-х годов в плане экономики, в плане общественной жизни, к которой не были готовы. Это отождествлялось с политикой национализма", - говорит он.





В то же время ученый убежден, что при этом ни бело-красно-белый флаг, ни символика "Погони" не были устойчивыми маркерами отрицания в тот период.





"И если вопрос о смене символики не был бы вынесен на референдум, то, думаю, протестов по поводу флага не было бы. Массовой негативной реакции на бело-красно-белую символику не выработалось", - считает ученый.





Именно этим он объясняет и то, что сейчас, во время протестов после выборов президента, бело-красно-белый флаг используют люди с совершенно разными взглядами.





"Сейчас мы видим создание нового массового коллективного движения, которое не имеет общей идеологии. На улицу выходят люди разных взглядов. Должна объединить и какая-то символика. Таким символом и стал бело-красно-белый флаг, который, наряду с "Погоней", отсылает к устойчивой традиции борьбы за свободу", - говорит Алексей Ластовский.





"Это протест против фальсификации выборов и против применения насилия в отношении демонстрантов. По этим вопросам все солидарны и стараются выносить именно эти аспекты в публичное пространство", - заключает социолог.





В остальном, по мнению ученого, протестующие пытаются избегать разногласий. Возможно, поэтому в последние дни на акциях протестов кроме бело-красно-белого флага видны и официальные флаги Беларуси - красно-зеленые с орнаментом в левой части полотнища.





Добавим, что после того, как стало известно о намерении правящего режима объявить бело-красно-белый флаг "экстремистским", на сайте "Удобный город" появилась петиция к властям с требованием прекратить преследование беларусов за использование символики, которая представляет собой нематериальную культурную ценность, и признать бело-красно-белый флаг историко-культурным наследием.



